Sabia que plantas são um elemento essencial para o ambiente e para o nosso planeta? Estas são responsáveis por absorver dióxido de carbono e libertar oxigénio, através das suas folhas.

Para além disso, as plantas ajudam a trazer um pouco da natureza para dentro da nossa casa e a criar um ambiente acolhedor, especialmente agora que o sol começa a entrar pelas nossas janelas.

Agora que já conhece um pouco melhor os seus benefícios, porque não acrescentá-las à sua decoração enquanto reaproveita materiais e se entretém com um pouco de do it yourself?

Se costuma ter várias garrafas de plástico por casa, dê asas à imaginação e transforme as suas garrafas em autênticos animais domésticos.

Para isso precisa apenas de garrafas ou garrafões vazios, tesoura e tintas. Chame os mais pequenos e criem, em conjunto, um zoo bem verdinho.

Mas se os trabalhos manuais não forem o seu forte, não desanime. Saiba o que pode e deve fazer com as suas garrafas e faça a sua parte pelo ambiente aqui.