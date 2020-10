Bee_nfluencer é um projeto da ONG Bee Fund e visa a consciencialização e a angariação de fundos de forma a garantir a sobrevivência das abelhas.

As alterações climáticas, a consequente destruição do habitat natural desses insetos, o uso de agrotóxicos, os produtos químicos e outros fatores têm ameaçado a população destes insetos voadores. E não só, porque, tal como afirma a própria organização, “proteger as abelhas também significa proteger a humanidade”.

Assim nasceu a B , a abelha que está a revolucionar as redes sociais. Aqui podemos vê-la a viajar, praticar ioga ou simplesmente, tal como uma boa influenciadora que é, a mostrar o seu dia a dia. Também costuma publicar as suas músicas favoritas: Beethoven, The Bee Gees e Beeyonce.

A organização explica que, só em França, mais de 30% de colónias de abelhas desaparecem a cada ano. Bee Fund é uma rede de filantropos criada pelo governo francês com o objetivo de lidar com o declínio da população de abelhas. Quando se reuniram para desenvolver uma ideia de forma a angariar fundos para esta causa, tiveram uma ideia muito atual e original: criar uma influenciadora.

A abelha B trabalha como se fosse uma influenciadora de carne e osso. Tem contratos com marcas e desta forma consegue ter um papel ativo, de forma a garantir a proteção de todas as espécies de abelhas.

Esse bichinho com antenas, asas e seis patas lembra-nos que as redes sociais também podem ser utilizadas para uma finalidade consciente.

"É fundamental salvar o planeta ... e as abelhas também! Acredite em mim, seria terrível viver em um mundo sem abelhas", lembra B.