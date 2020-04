Uma mudança nos hábitos alimentares e, consequentemente, nas cadeias alimentares de alguns animais, até daqueles que possamos achar irrelevantes, pode comprometer a nossa sobrevivência. Falamos de equilíbrio ecológico, isto é, a interdependência entre todos os seres vivos do Planeta Terra.

Enquanto o ser humano é o animal que mais desafia o equilíbrio ecológico, através da exploração excessiva dos recursos naturais e da contaminação do seu habitat, existem outros que minimizam esse impacto. O desaparecimento progressivo da biodiversidade é mais importante do que podemos imaginar, pois pode mesmo levar ao desaparecimento da nossa espécie.

De acordo com especialistas, e segundo uma publicação na revista 'Very Interesting', os animais que apresentamos a seguir são essenciais para a sobrevivência da vida na Terra.

créditos: Pinterest

Abelhas

Esses insetos himenópteros, além de nos proporcionar um saboroso adoçante, o mel, são os polinizadores mais importantes do planeta, ficando mesmo à frente de animais como pássaros e morcegos. Um quarto das espécies de flores depende destes animais. O excesso de exploração de terras agrícolas, para alimentar a população humana, está a causar graves consequências entre estes insetos.

créditos: Pinterest

Plâncton

O plâncton abrange um grande número de microrganismos transportados pelas correntes e ventos do oceano, que servem de alimento para, praticamente, toda a vida marinha. O fitoplâncton (formado principalmente por algas microscópicas) produz metade do oxigênio que respiramos, absorvendo grande parte do dióxido de carbono presente na superfície e reduzindo assim o efeito estufa.

créditos: Pinterest

Fungos

Embora os fungos não pertençam ao reino animal, acabam por ser determinantes na manutenção dos ecossistemas. São os responsáveis máximos pela reciclagem de restos orgânicos em decomposição, além de fornecer água e minerais às plantas através das raízes. Seria impossível sobreviver sem eles, uma vez que habitam até 80 tipos diferentes de fungos no nosso organismo, e todos eles desempenham um papel fundamental na saúde.