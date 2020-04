Palavras como ecológico, sustentável ou biológico inundam com mais frequência nas noticias, supermercados e redes sociais. Porém, é importante saber quais os requisitos de um alimento para ser considerado biológico e quais as regras que regulam a sua rotulagem para que, no fim de contas, não estejamos a comprar gato por lebre.

Na União Europeia, existem regras de produção e regras de rotulagem para alimentos biológicos, sendo uma delas a eurofolha. Este é o símbolo que identifica obrigatoriamente todos os produtos alimentares biológicos pré-embalados na União Europeia. Ele é obrigatório desde 1 de julho de 2012, vindo substituir o tradicional selo circular, que até aqui foi usado de forma voluntária. A esta imagem podem ser acrescentadas as distinções específicas de cada região.

Práticas agrícolas

Porém, apenas alguns produtos passam pelo 'filtro ecológico'. Para chegar a este símbolo, eles devem basear-se em práticas ambientalmente amigáveis, minimizando o impacto humano e que sejam produzidas da maneira mais natural possível.

Para isso, os agricultores e pecuários seguem, geralmente, certas práticas ecológicas habituais, tal como a limitação do uso de pesticidas sintéticos e antibióticos para o gado, a proibição do uso de transgénicos, selecionando espécies vegetais e animais resistentes a doenças e com adaptações regionais, criação em espaços abertos e utilização de recursos próximos à área de cultivo ou criação.