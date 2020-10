Há muito tempo que ouvimos falar do Canabidiol (CBD), um composto da cannabis, mas continuamos a associá-la a drogas. A empresa startup The Beemine Lab propõe-se a romper os estigmas existentes em torno desta planta, dando a possibilidade de mostrar os benefícios naturais a partir dos seus produtos.

Afinal, quais os benefícios do CBD? Por um lado, tem uma utilidade medicinal: é antiinflamatório, calmante, ansiolítico, analgésico, relaxante muscular, benéfico para o sistema imunológico, neuroprotetor e antinauseante. Por outro lado, os seus ingredientes ajudam no bem-estar da pele: a elevada capacidade de hidratação é uma arma antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que o CBD é um composto químico não nocivo e que não faz mal à saúde.

A génese da empresa The Beemine Lab está relacionada com a apicultura. O fundador da empresa, Telmo Güell, sempre se preocupou com o risco da extinção das abelhas, a qual não temos consciência da importância destes animais para a sobrevivência do planeta.

É que 90% da flora silvestre necessita da polinização e, portanto, a presença de enxames e colmeias são essenciais para a sobrevivência do nosso ecossistema.

Determinado a criar um projeto ligado à apicultura tradicional, Telmo descobriu que as abelhas eram capazes de polinizar as plantas de cannabis sem afetar as suas propriedades, dando origem à ideia de juntar os benefícios dos extratos vegetais não psicoativos com os benefícios dos derivados da apicultura.

Trabalhando lado a lado com a Ecocolmena, uma organização líder na apicultura orgânica e ecológica, a The Beemine Lab espera, só este ano, salvar quase um milhão de abelhas, ao destinar 10% dos lucros e receitas de contribuições diretas dos consumidores para um programa de apadrinhamento de colmeias.