O couro é um dos tecidos mais comercializados no mundo, sendo que esta indústria está avaliada em 80 mil milhões de euros. Porém, a origem (animal) viola os direitos dos animais e os produtos químicos usados ​​para a sua conservação são prejudiciais ao meio ambiente.

Conscientes deste problema, Adrián López Velarde e Marte Cázarez são dois empresários mexicanos que decidiram trabalhar para encontrar uma alternativa que fosse amiga do meio ambiente e dos animais, sem descurar a preservação da textura e o aspeto da pele. Esta dupla acabou por encontrar um material menos nocivo: o nopal, proveniente dos catos.

Desserto é o nome da marca de couro vegano, feito com nopales originários do estado de Zacatecas, localizado no centro-norte do México. Esta dupla de empresários conheceu-se no Taiwan, onde trabalharam e estudaram, e decidiram unir forças para encontrar uma nova forma de fazer moda de forma sustentável.

"A ideia de usar este material nasceu porque esta planta não precisa de água para crescer e está em toda a República Mexicana. Além disso, representa simbolicamente os mexicanos e todos o reconhecem como parte da nossa identidade ”, explicam os empresários.

“Para incorporar este produto nas diversas indústrias é fundamental ter um abastecimento estável e abundante da matéria-prima. Atualmente temos dois hectares, onde cultivamos nopales, além de uma capacidade de expansão de 40 hectares”, acrescentaram.