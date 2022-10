Antes que o anúncio seja publicado, a Spotahome uma plataforma de arrendamento de casas que alia a tecnologia ao setor imobiliário, tem algumas dicas para fazer com que os imóveis se sobressaiam e se consiga maximizar ao máximo os contactos de potenciais inquilinos:1. Mãos à obra. Reparar e restaurar o que for necessário

Para começar, é recomendado que o imóvel esteja o mais moderno possível, porque muitas pessoas que estejam interessadas no anúncio querem que a casa esteja renovada e pareça nova. O chão da cozinha precisa de uma mudança? Os cortinados ainda são da década passada? O momento perfeito para atualizar a casa é antes de pôr a arrendar.

2. Uma imagem vale mais que mil palavras

Tal como nos dias de fotografia na escola, uma casa também tem de estar preparada para posar, isto é, é necessário fazer uma limpeza completa. Além de limpar e aspirar, é recomendado também que as janelas estejam bem limpas por dentro e por fora, os tapetes estejam lavados e a casa de banho esteja imaculada. Ter uma casa bem iluminada e a atenção a estes detalhes é meio caminho andado para um anúncio bem-sucedido. Este processo termina com boas fotografias que não precisam de ser profissionais, apenas precisam de refletir bem a casa.

3. Um anúncio bem escrito faz toda a diferença

Não é necessário escrever algo shakespeariano, mas um bom anúncio pode levar a que potenciais inquilinos tenham interesse imediato. As partes mais essenciais podem estar com letras maiúsculas, mas cuidado para não ter o anúncio inteiro a “gritar”. É de evitar o uso de frases cliché e ir por uma abordagem mais diferente e criativa. Por fim, é necessário verificar muito bem a ortografia e gramática, porque erros nos anúncios podem mostrar falta de preocupação pelos proprietários do imóvel.

Com estas dicas simples, é possível ter um anúncio diferente e que chame a atenção de mais pessoas.