Já não falta tudo para receber o Inverno e os principais sinais já se fazem sentir. Frio, vento e chuva fazem parte das previsões meteorológicas dos próximos tempos e ficar em casa parece ser o melhor plano. Ainda assim, para não deixar o frio entrar como convidado indesejado, é importante reunir as melhores condições no lar.

Para ajudar a tornar a casa mais acolhedora em tempos frios, a Spotahome, um marketplace de arrendamento de casas que alia a tecnologia ao setor imobiliário, revela as melhores dicas que prometem manter a casa quente quando o frio bate à porta:

1. Investir em aquecimento central: a forma mais fácil e imediata de garantir uma casa a temperaturas acolhedoras é apostar em aquecimento central. Embora seja uma das opções mais dispendiosas, é um bom investimento para todos os que lidam mal com o frio e que se querem sentir bem na sua própria casa, esteja em que divisão estiver;

2. Dar uso às lareiras: o método mais rústico, mas igualmente eficaz, é dar uso a lareiras. Além de visualmente bonita, é uma opção que garante uma casa acolhedora quando chove lá fora. Arranjar lenha pode ser tarefa difícil, mas o seu crepitar ajuda a criar o mágico cenário de inverno dentro de casa;

3. Apostar em vidros duplos: a típica casa que é quente no Verão e gelada no Inverno pode ser combatida com as janelas certas. Investir em vidros duplos ajuda a manter uma temperatura amena em casa e tem ainda o bónus de reduzir os ruídos que vêm de fora. Ainda assim, um dos principais truques assenta em deixar o sol entrar enquanto houver sol e, assim que este se puser, deixar que os estores mantenham o calor dentro de casa;

4. Fechar as portas das divisões: na hora de sair de casa, a melhor opção é garantir que todas as portas ficam fechadas. Cada divisão tem as suas características, pelo que será mais fácil conservar o calor de cada uma ao invés de permitir ao ar – no caso, ar frio – circular livremente por toda a casa;

5. Decorar para aquecer: a decoração pode ser o aliado ideal na hora de proteger a casa do frio. Habitualmente, uma casa mais “despida” é uma casa mais fria, pelo que há que a preencher. Tapetes, almofadas, mantas e cortinados: eis as quatros peças vencedoras neste desafio que é manter o conforto de uma casa no Inverno.

