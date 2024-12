Temos de ser ricos

Talvez o mito mais comum que afasta as pessoas do mundo do investimento imobiliário. A maioria das pessoas pensa que para comprar imóveis tem de ser rico, especialmente nos dias que correm, em que os preços não param de subir. É certo que muitas pessoas não têm o capital disponível para comprar um imóvel de 150.000€. Mas quem disse que precisamos desse capital todo? De facto, com o recurso a crédito habitação, precisaremos de uma fração desse valor, digamos 30.000€. Continua a ser um montante muito elevado? Por que não encontrar um ou dois sócios para começar?

Não precisamos de capital

Um mito oposto ao primeiro e que leva muitas pessoas a ficar descrente em relação ao mercado imobiliário. Alguns “especialistas”, Youtubers e afins vendem a ideia de que não precisamos de capital para investir em imóveis, isto porque conseguimos fazer algumas jogadas inteligentes. Talvez. É teoricamente possível. Se é fácil? Não. Assim, para a maioria das pessoas, pensemos que temos de ter capital para investir, seja para dar de entrada, para pagar os impostos ou para a reabilitação / manutenção do imóvel.

Temos de ser especialistas

Se temos de ser especialistas para investir em imóveis, nunca ninguém investiria. Porque para sermos especialistas temos de ganhar experiência, o que só é possível comprando, vendendo e/ou arrendando imóveis. Este mito afasta muitas pessoas desta ferramenta para enriquecer. Simplesmente ficamos com medo ou paralisados pela análise, o que é uma pena. Neste caso, o que custa mais é o primeiro passo, depois tudo se torna mais fácil.

É um rendimento passivo

Investir em imóveis, especialmente se os colocamos a arrendar, costuma ser identificado como um rendimento passivo. Aliás, os defensores do movimento FIRE falam muito deste tipo de rendimentos, que não dão trabalho a conquistar. De facto, colocar imóveis a arrendar é uma das formas menos trabalhosas de investir, mas temos sempre algum trabalho. Temos de procurar imóveis, fazer algumas obras, gerir rendas, passar recibos, tratar de remodelações e gerir a relação com os inquilinos. Há sempre algum trabalho.

É muito arriscado

Muitas vezes pensamos que investir em imóveis tem um risco muito elevado. Pode ter, dependendo da estratégia que utilizamos, seja compra para revenda ou compra para arrendamento (esta última é a que preferimos, pelo tempo que ainda temos para acumular património). Por outro lado, quem pensa em arrendar pensa sempre em problemas com os inquilinos, que não vão pagar e vão dar chatices. Pode acontecer, mas a nossa experiência é claramente positiva, especialmente porque devemos ter cautelas na escolha dos inquilinos.

Acreditamos que o investimento imobiliário é um dos grandes ativos para construir riqueza em Portugal. Foi isso que defendemos no nosso livro “Guia do Investimento Imobiliário”, onde apresentamos estratégias e ideias práticas para ganhar dinheiro neste ativo. Por outro lado, permite ganhar dinheiro a fazer algo extraordinário: dar oportunidades a famílias de terem um imóvel confortável para viverem. Porque não experimentar?