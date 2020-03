Embora este período esteja a ser marcado pelo surto pandémico COVID-19, que levou ao Governo a tomar medidas extraordinárias para as empresas, já existiam anteriormente apoios para as Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas e que agora podem vir a ser mais úteis do que nunca.

Fique a conhecer neste artigo os vários incentivos que existem publicados no Portal da Competitividade. É através deste portal que pode consultar mais detalhadamente todas as condições de acesso aos apoios que vamos falar de seguida.

1. Apoios para implementar projetos inovadores

Inovação Produtiva

Com este apoio é possível apresentar projetos que englobem a produção de novos bens, serviços e projetos que pretendam criar ou melhorar alguns daqueles que já existem.

Por isso, as empresas que pretenderem expandir os seus estabelecimentos, diversificar a sua produção ou processos devem informar-se sobre este incentivo. É possível apresentar despesas de aquisição de ativos, com a formação de recursos humanos e contratação de serviços a terceiros. O incentivo concedido é reembolsável e pode ser atribuído entre 30 a 75%.

Qualificação das PME

Se tem uma pequena e média empresa e pretende reforçar a sua capacitação empresarial através de inovação organizacional e capacidade de resposta ao mercado global, deve informar-se sobre este incentivo.

Este apoio aceita despesas relacionadas à aplicação de novos métodos organizacionais e custos relacionados com propriedade industrial. Mas não fica por aqui. Também são elegíveis as despesas com serviços de consultoria especializados bem como a contratação e formação de profissionais altamente qualificados. Pode ainda usá-lo para participar em feiras e exposições no exterior.

Este incentivo tem um limite de 500 mil euros e com uma taxa máxima de 45%. Podem também ser atribuídos vales para projetos de investimento específico até 7500 euros.

Vale Inovação PME

Se procura apoios que ajudem a suportar serviços de consultoria de inovação ou incentivos à inovação, esta pode ser a opção ideal para si. O objetivo deste vale é ajudar as pequenas e médias empresas que procuram serviços tecnológicos e apurar conhecimentos do mercado. Este incentivo também se destina para quem procura conhecimentos de interface com agentes económicos relevantes em mercados externos. O apoio financeiro deste vale tem o valor de 15 mil euros por projeto.

2. Linhas de Crédito



Linha de Crédito Capitalizar

Este apoio é um incentivo reembolsável que tem como objetivo apoiar investimentos a longo prazo. É uma forma de criar mais soluções de financiamento, ampliar a oferta de operações de fundo de maneio, mas também de alargar o acesso ao crédito para todas as empresas.

Esta linha em específico divide-se segundo os objetivos específicos de cada empresa. Consoante o caso, pode pedir a linha para PME, mas também para investimento geral ou até um plafond de tesouraria.