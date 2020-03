Encarar a realidade e começar pela conversa séria

As crianças não estão sempre calmas. Nem os adultos o conseguem fazer, pois há sempre distrações – telefonemas, emails, redes sociais, etc. Encarar a realidade é fundamental: o facto de os pais estarem em casa torna-os o principal elemento de atração para os filhos.

Tendo as crianças idade suficiente para se manterem ocupadas, há que explicar desde logo a situação, seja ela recorrente ou excecional, e deixar bem claro de que haverá um tempo para tudo: para deixar os pais trabalhar e assim estarem concentrados durante o dia com o mínimo de interrupções.

Além da brincadeira, atribuir-lhes tarefas como se fossem parte da equipa poderá ajudar a mantê-los focados e quietos enquanto os adultos trabalham. De uma forma ou de outra, e de acordo com a idade dos mais pequenos, convém estabelecer estes limites logo desde o primeiro momento.

Criar um horário ou esquema de rotina com tarefas predefinidas também ajuda, mas neste caso há que transmiti-lo como algo divertido e não uma obrigação. Caso já estejam em idade escolar, há sempre a importante questão dos estudos e dos trabalhos de casa que, mais do que uma obrigação, são um dever.

créditos: SPC

Definir a área de trabalho e oferecer incentivos

Dizer ‘escritório em casa’ ajuda os mais novos a compreender que aquele espaço ocupado pelos pais é importante, não devendo ser invadido a não ser em situações de necessidade. Claro que os pais não se devem isolar completamente das crianças – vão ter de encontrar uma área da casa onde possam estar concentrados, mas sempre com um olho no que os mais novos estão a fazer.

Por exemplo, uma mesa ao canto na sala será um bom compromisso. Se, porventura, as interrupções por necessidade começarem a exceder o sentido do razoável, usar metas e recompensas para tarefas mais prolongadas (um desenho, um trabalho de casa, etc.) é uma boa estratégia: Seja fazer pipocas ou até ver um filme, assim se consegue tempo de qualidade também após o trabalho.

Fazer atividades físicas dentro de casa juntamente com os filhos monitorizadas através de um smartwatch é uma forma saudável e divertida de se passar o tempo juntos. Como? Usando o pedómetro para fazer uma contabilização de passos, ou até estabelecendo objetivos através de uma aplicação para incentivar a fazer mais exercício e viver melhor.

Adaptar turnos e usar o tempo com sabedoria

Os dias nem sempre serão produtivos – entre os afazeres do trabalho em si e a atenção solicitada pelas crianças, por vezes há questões que desviam a atenção do fundamental e fazem com que tudo se atrase um pouco.

No entanto, o teletrabalho permite aos pais controlar o tempo de uma outra forma, e caso as horas passem sem que nada avance como gostariam, é sempre possível aproveitarem a noite para recuperar o tempo perdido. Claro que também há a possibilidade oposta. Ninguém vai reparar se parte da hora de almoço for usada para descanso nem meia hora que seja, e assim repor níveis de energia – deles e dos mais novos, sobretudo no caso dos bebés ou das crianças mais pequenas.

Dormir é sempre um bom remédio para recuperar energias e concentração – e evitar birras, no caso dos mais novos. Caso seja necessário usar uma música para embalar, a SPC sugere a utilização de uma coluna que permita aos pais ligarem remotamente os seus equipamentos para assim controlarem a música, mesmo que à distância.

Planear, ajustar e improvisar – e manter sempre a calma

O teletrabalho exige disciplina – há que planear sobretudo quando há crianças em casa, uma vez que os mais pequenos facilmente podem alterar os planos e assim obrigado a ajustes e improvisos. Há que pensar que podem acontecer algumas situações mais complicadas de gerir.

Por exemplo, algumas crianças divertem-se sozinhas durante mais tempo que outras, e algumas também são mais impacientes que outras. Há que ter sempre em conta este fator da imprevisibilidade, e isso passa por planear o melhor possível cada dia.

Por fim, mas não menos importante, há que manter sempre a calma. Se os pais não conseguirem, imagine-se as crianças.

Usar a tecnologia como melhor amigo do teletrabalho e das crianças

Dar aos mais novos ferramentas que os levam a puxar pela imaginação – papel, cola, lápis de cera, marcadores, plasticina, etc., é sempre uma excelente ideia para os por a trabalhar a sua própria criatividade, mas nem sempre irá mantê-los focados.

Usar a tecnologia é uma boa forma de os manter entretidos enquanto os pais trabalham a partir de casa – precisamente graças à tecnologia que lhes dá as ferramentas para criarem uma casa inteligente. Pô-los a ver um filme ou colocá-los a resolver jogos educativos num tablet na sua casa ou criar pistas de dança através de um leitor MP3 com coluna portátil também será sempre uma ótima solução, e que pode entretê-los por horas a fio. Tudo isto enquanto os pais também podem estar a trabalhar numa zona mais calma em casa.