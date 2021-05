O que é a Central de Responsabilidades de Crédito?

A Central de Responsabilidades de Crédito ou CRC é uma listagem que centraliza a informação de todos os contratos de créditos em que uma pessoa está envolvida. Não considera apenas os créditos que temos ativos mas, também, alguns que poderemos vir a contrair. Confuso?

Créditos reportados na CRC

A CRC centraliza a informação de um conjunto de créditos:

1. Créditos em curso – Todos os créditos que temos atualmente em curso, independentemente das suas finalidades;

2. Créditos potenciais – Os contratos de crédito que temos em aberto mas que não representam, ainda, uma dívida. Por exemplo, um cartão de crédito com plafond por utilizar;

3. Fiador / avalista – Os contratos em que somos fiadores (particulares) ou avalistas (empresas) são responsabilidades potenciais. Na prática, se o cliente incumprir o contrato original ficamos responsáveis pelo pagamento, pelo que é um crédito potencial.

Como chega a informação à CRC?

Quando assinamos um contrato de crédito, seja contrato ativo, potencial ou fiador / avalista, a instituição financeira comunica o contrato e as suas características ao Banco de Portugal, a entidade reguladora do sistema financeiro. Adicionalmente, todos os meses os bancos atualizam a informação.

Quais as informações comunicadas?

As comunicações ao Banco de Portugal são bastante completas e a centralização dos dados permite fazer uma correta avaliação de riscos e de responsabilidades. Aliás, ao assinar uma proposta de crédito dá ao banco a autorização para ter acesso às informações do seu mapa de créditos. Podemos destacar alguns dados relevantes que são comunicados:

Tipo de Responsabilidade;

Produto financeiro ou tipo de crédito;

Tipo de negociação, onde se inclui as renegociações;

Dada de início e data de fim;

Número de intervenientes no contrato;

Montante em dívida;

Eventuais incumprimentos, vencidos e abatidos ao ativo;

Prestação mensal.

Porque é a CRC conhecida como lista negra do Banco de Portugal?

Como referimos, a CRC é muitas vezes conhecida como a lista negra do Banco de Portugal e não é por acaso. Na secção anterior falámos da informação que é comunicada e inclue m-se aqui os montantes em dívida. Se existe algum incumprimento, o montante em dívida é sombreado a cinza. Por outro lado, se temos este sombreado negro, não podemos ter acesso ao crédito, representando uma lista negra para quem quer pedir crédito.

Como retirar a sua CRC?

O mapa CRC é algo a que podemos ter acesso sempre que quisermos e sem qualquer custo, bastando para tal aceder ao site do Banco de Portugal e seguir os passos:

Escolher o mês e o ano; Aceitar a política de dados pessoais; Selecionar um modo de autenticação, sendo mais comum o acesso com os dados do Portal das Finanças; Autorizar; De seguida, o ficheiro é-lhe disponibilizado em formato PDF.

Do exposto, concluímos que o mapa de créditos do Banco de Portugal é uma listagem que centraliza as informações dos contratos de crédito em que estamos envolvidos. Assim, quem tem um crédito tem a informação reportada junto do Banco de Portugal, quer cumpra ou não os contratos.

O que fazer com esta informação?

A informação dos créditos que temos em nosso nome é fundamental para uma correta gestão das nossas finanças pessoais. Adicionalmente, é uma ferramenta indispensável para otimizar os seus créditos através da consolidação de créditos. Ao consolidar créditos está a juntar os vários créditos num único, reduzindo a sua prestação total através da redução da taxa de juro e das comissões associadas aos vários créditos. Por que não conhecer em maior detalhe as características e potencialidades do crédito consolidado, simulando o seu crédito?