Muitas pessoas conseguem concretizar os seus sonhos e projetos através de um crédito pessoal. Mas quando este é pedido antes dos 30 anos, as instituições financeiras podem levantar alguns entraves ou até mesmo não terem disponível no seu portefólio o crédito pessoal para jovens. Isto porque, neste tipo de financiamento, o risco é mais elevado, uma vez que nem todos os jovens têm uma situação profissional e financeira estável.

Embora a oferta seja mais escassa, se encontrar bancos com este produto e estiver bem informado sobre as condições e critérios deste empréstimo, pode ver o seu crédito para jovens aprovado.

Neste artigo, conheça os principais pontos a ter em consideração.

O que é o crédito pessoal para jovens?

Um crédito pessoal para jovens é semelhante à maioria dos empréstimos pessoais, mas dirigido à faixa etária entre os 18 e os 30 anos. Ou seja, além de ter este limite de idade, não precisa de informar a instituição financeira sobre a finalidade do dinheiro.

Outra das semelhanças é que o prazo de pagamento varia entre os dois e os sete anos.

Já em comparação com o crédito para estudantes (em que tem de apresentar um comprovativo de matrícula), o crédito pessoal para jovens exige menos burocracias, mas também tem uma taxa de juro mais elevada.

Quais os requisitos essenciais para ter um crédito pessoal para jovens aprovado?

Quando solicita um crédito, as instituições financeiras focam-se na capacidade de os titulares cumprirem com as suas obrigações, como forma de reduzirem o risco do financiamento.

Assim, os principais requisitos são: ter uma taxa de esforço baixa e ter uma situação profissional e financeira estável. Mas, mesmo que não cumpra algum destes critérios, pode ver o seu crédito para jovens aprovados, se adicionar um fiador ao contrato ou pedir um valor de financiamento baixo.

Outros critérios de avaliação

No entanto, os requisitos não terminam por aqui. A instituição de crédito vai ainda avaliar:

O histórico bancário: Se ao longo do tempo a sua conta bancária teve saldos estáveis. Neste ponto, é importante que o saldo da sua conta não tenha ficado em valores negativos.

Não ter prestações em atraso: Quando pede um empréstimo, o banco vai verificar a sua situação no Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Taxa de esforço baixa: Por norma, é aconselhável que a taxa de esforço não ultrapasse os 30%. Quando existem vários créditos, o limite máximo é de 50%. Acima desse valor, nenhuma instituição financeira pode conceder um novo empréstimo. Por isso, quanto mais baixa for a sua taxa de esforço, melhor.

O que deve ponderar antes de pedir um crédito pessoal?

Antes de pedir um crédito pessoal, deve fazer um levantamento das suas poupanças e fazer contas ao valor de que realmente necessita. Quanto mais elevado for o financiamento e a maturidade do contrato, mais juros irá pagar.

Além de ter estes fatores em consideração, peça várias propostas e veja qual é a melhor solução para si. Não se esqueça de olhar para os valores do MTIC e da TAEG. Por fim, garanta que, perante imprevistos, conseguirá pagar a sua prestação, para evitar problemas futuros.