As simulações são feitas com apenas alguns dados, pelo que os valores apresentados não refletem as condições contratuais finais do futuro empréstimo. Assim, apesar de úteis, é importante ter algum cuidado com as simulações.

Faça simulações em várias instituições

Apesar de a simulação ser apenas uma projeção, fazê-lo em várias instituições de crédito é uma forma de perceber melhor qual a sua situação. Além disso, permite ter um primeiro contacto com as condições e campanhas que existem atualmente no mercado.

É uma boa oportunidade de entender como está o panorama das taxas de juro e começar a perceber como funciona a Taxa Anual Nominal (TAN), a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG) e o montante total imputado ao consumidor (MTIC).

Estes últimos dois apresentam o valor total a pagar pelo empréstimo, incluindo prestações mensais, juros, comissões e seguros associados.

Mas, mais uma vez, lembre-se de que a simulação é apenas uma forma rápida de ter uma ideia daquilo que pode vir a pagar. Não é certo que o banco lhe garanta aquilo que a simulação mostrou, até porque há fatores que só podem ser avaliados numa fase mais adiantada do processo.

A simulação parece boa? Ceda à tentação de avançar

Analisar com calma é essencial. Por isso, não avance para a primeira simulação que lhe parecer boa. É que, com isso, pode estar a desperdiçar outras boas oportunidades no mercado.

Além disso, algumas das simulações que está a ver podem estar a apresentar resultados com base na eventual subscrição de outros produtos ou campanhas.

Assim, procure reunir informação com calma e perceber bem os resultados que está a ver.

Tente obter uma pré-aprovação da melhor proposta

Se conseguir uma pré-aprovação, a segurança de que as condições apresentadas se mantenham é maior. Isto porque o perfil do cliente já foi verificado através da análise de elementos como os rendimentos, a composição do agregado familiar, os encargos fixos e a taxa de esforço.

No caso do crédito habitação, pode conseguir a pré-aprovação mesmo que ainda não tenha o imóvel identificado. No entanto, já consegue prever até que valor pode adquirir uma casa e quais são as condições que vão ser aplicadas ao seu empréstimo.

Ainda assim, não está livre de que haja pequenas alterações depois de escolher a casa. É que os bancos só podem emprestar até 90% do menor valor entre o preço de compra e a avaliação do imóvel.

Mesmo assim, a pré-aprovação apresenta um cenário mais seguro do que o de uma simulação, uma vez que a instituição financeira já avaliou vários riscos.