Pediu a sua cara-metade em casamento e recebeu uma resposta afirmativa? Então, saiba que no meio do clima de romance vão ter de tratar de inúmeras burocracias e fazer contas para perceber os custos deste dia tão especial.

Caso esteja a tentar identificar qual será o valor do seu casamento, saiba que aos custos associados a um casamento no civil, juntam-se encargos com a cerimónia (consoante o que pretendem para este dia) e o valor da certidão de casamento.

Para conseguir criar o seu orçamento, neste artigo, identificamos os principais encargos.

Custos totais com o início do processo do casamento

Em termos legais, todos os casamentos precisam de ser reconhecidos por uma Conservatória do Registo Civil. Logo, independentemente da modalidade escolhida, vai ter de casar pelo civil, uma vez que este é o processo legal.

Ou seja, sempre que alguém quer casar, precisa de comunicar a intenção a uma conservatória do registo civil, entregar certos documentos, pagar os encargos associados (variam de acordo com o dia escolhido, se existem deslocações, o regime de bens, etc.) e, posteriormente, esperar pela sua aprovação e registo.

Mas para saber melhor quais os custos que o esperam, um casamento no civil tem o valor de 120 euros. Este é o custo base, que pode aumentar consoante o horário/dia e também a modalidade que escolher.

Casamento fora do horário normal (depois da hora estipulada, num fim-de-semana ou feriado): acresce 200 euros.

Casamento que se realize fora da conservatória do registo civil: acresce 200 euros.

Se quiser celebrar uma convenção antenupcial dentro de um dos regimes previstos pelo Código Civil, vai ter de pagar mais 100 euros.

Se optar por uma convenção antenupcial de um regime atípico de bens, então o valor é de 160 euros.

Pode contar com um acréscimo de 30 euros, se quiser efetuar um registo da convenção da alteração ao regime de bens realizados por outra entidade.

Quanto custa a cerimónia de um casamento?

É sempre muito complicado dizer um valor exato de quanto custa a cerimónia de um casamento. Afinal, está muito dependente do orçamento, das preferências e desejos dos noivos.

No entanto, dado que uma cerimónia pode representar um encargo elevado para as suas finanças, é fundamental que peça vários orçamentos e pense no que é ou não essencial neste dia.

Assim, para ter uma ideia do preço base dos serviços e produtos mais comuns, apresentamos uma listagem que pode ajudar com algumas decisões.

Valores dos serviços mais comuns de uma cerimónia de casamento

Copo de água: Custo por convidado ronda os 100 euros, mas consoante o local o preço pode variar e superar este valor.

Serviços de animação: Um pacote base, em média, começa com um valor de 500 a 600 euros. O valor pode subir significativamente, consoante o tipo de animação, as áreas envolvidas e serviços mais personalizados.

Decoração do local: No mínimo, conte com um valor de 200 euros.

Serviços de vídeo e fotografia: Também depende muito do que está incluído no pacote contratado. No entanto, pode ter um encargo entre os 600 euros e 1.500 euros.

Vestido de noiva: Varia consoante a marca e o próprio modelo escolhido. Contudo, este pode custar cerca de 2.000 euros. Quanto ao véu existem opções entre os 20 e 200 euros. Já os sapatos, pode encontrar opções entre 50 e 300 euros.

Fato do noivo: Embora o valor seja mais acessível, o encargo pode rondar entre os 100 e 1.000 euros.

Cabeleireiro e maquilhagem: Este serviço costuma começar com o preço base de 100 euros, mas pode aumentar consideravelmente.

Bolo de casamento: O valor vai depender do tamanho e da complexidade. No entanto, é possível encomendar um bolo de casamento por 100 euros.

Bouquet: Tem um custo aproximado de 50 euros.

Convites: Se não optar por convites digitais, em média, os convites em papel têm um custo de 2 euros por convite.

Lua de mel: No mínimo, um destino paradisíaco, durante sete dias, tem um custo de 2.000 euros por pessoa (4.000 euros para o casal). Mas saiba que este valor varia muito de acordo com o destino, época do ano, local onde vai ficar e o que está ou não incluído no pacote contratado.

Certidão de casamento: Quanto custa?

Após celebrar a sua união, pode precisar de comprovar a mesma através de uma certidão de casamento. Esta pode ser pedida pela sua entidade patronal (quando vai de licença de casamento), para servir de comprovativo da união na hora de pedir o abono de família ou apoio social ou ainda para servir de prova da modalidade acordada entre os dois cônjuges.

A certidão de casamento pode ser pedida online ou em papel. Quando é pedida online, no site Civil Online, tem um custo de 10 euros, que corresponde ao código de acesso.

Se pretender a sua certidão de casamento em formato papel, pode solicitar a mesma num registo civil, numa Loja do Cidadão, nos Espaços dos Registos ou num Consulado Portugal. Neste caso, o custo varia consoante a finalidade da certidão. Caso seja para entregar à Segurança Social, o valor mantém-se em 10 euros. No entanto, se precisar deste comprovativo para outro fim, o valor sobe para 20 euros.

Concluindo, antes de dar este passo, faça contas, peça vários orçamentos e analise o que é realmente essencial, para que não comprometa as suas finanças pessoais.