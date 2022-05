O casamento, seja de um familiar, amigo ou colega, é sempre um dia especial em que se celebra a união e o amor. Porém, é também um dia de grande despesa – para os noivos, claro, mas também pode ser para os convidados.

Ter um casamento e ser de outra cidade, pode implicar despesas com o transporte e alojamento. Além disso, é tradição oferecer um presente aos noivos, ou uma quantia em dinheiro. Vejamos neste artigo, como pode escolher o presente ou o dinheiro a colocar no envelope.

Presente ou dinheiro: Qual a melhor opção?

Entre presente ou dinheiro, não existe uma opção melhor que a outra para oferecer aos noivos. Aquilo que deve ter em mente no momento da decisão é, maioritariamente, a ligação que tem com os noivos. Até porque, se os conhecer bem, terá uma maior noção dos gostos deles e daquilo que eles preferem receber.

Por exemplo, é dama de honor, familiar, amiga próxima? Ou apenas conhecida dos noivos? Se tiver uma ligação mais estreita com o casal, pode optar por oferecer um presente mais personalizado, ao invés do tradicional envelope com dinheiro. Mas, caso não os conheça tão bem, poderá fazer sentido oferecer uma quantia no envelope para oferecer.

Tipos de presente para oferecer aos noivos

Normalmente, os tipos de presente que se oferecem aos noivos no casamento incluem necessidades que uma vida a dois implica. Como os eletrodomésticos, máquinas de café, torradeiras, acessórios de cozinha, aspiradores, mobília...

Mas, hoje em dia, para que evitem receber estes itens repetidos, os noivos costumam criam uma lista de casamento, com os bens que lhes interessam e fazem falta. Assim, é possível cada convidado escolher um item da lista, de acordo também com as possibilidades e dentro do orçamento de cada um.

Desta forma, evitam-se as prendas de casamento repetidas e presentes indesejados, que não teriam utilidade para o casal.

Quanto dinheiro se deve colocar no envelope?

Mas, afinal, qual a quantia que se deve colocar dentro do envelope a oferecer aos noivos?

Não existe uma quantia definida, mas, por norma, o valor deve cobrir o custo da sua refeição no casamento. Em princípio, não saberá o custo exato, a não ser que os noivos digam, ou seja tenha confiança com os mesmos e pergunte. Porém, saiba que cada convidado pode custar entre 80 e 150 euros numa quinta de casamentos.

Mas, quem tem possibilidades financeiras, costuma oferecer entre 100 e 150 euros. No fundo, o valor médio mais comum são os 100 euros, mas tudo depende de quem oferece, se consegue acrescentar ou se só consegue presentear os noivos com um valor mais baixo.

Tenha em conta este orçamento especial e faça uma análise, para perceber qual o valor que consegue oferecer. Deve ter em conta a sua proximidade aos noivos, se tem outros casamentos este ano... Mas nunca coloque as suas finanças em risco para oferecer mais do que pode. Nestas situações, mais vale ser honesto com os noivos que, certamente, prezam mais a sua presença do que um presente.