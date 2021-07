Conheça os seus créditos e suas características

O primeiro passo neste processo consiste em conhecer o estado atual dos seus créditos. Para otimizar os vários contratos tem de conhecer as suas características, nomeadamente:

Montante em dívida; Prazo de pagamento; Taxa de juro e outros encargos mensais.

Para ter acesso a estes dados pode utilizar duas ferramentas que tem ao seu dispor. Em primeiro lugar, visitar o site do Banco de Portugal e consultar a Central de Responsabilidades de Crédito (CRC). Em segundo lugar, visitar as páginas dos vários credores para obter dados mais concretos como taxas de juro e outros encargos, nomeadamente comissões e custos com seguros e afins.

Perceba a taxa de esforço mais confortável

O segundo passo no processo de otimização de créditos rumo à sua liberdade financeira consiste em perceber qual a taxa de esforço que poderá ser mais confortável. Tipicamente procuramos a prestação mais baixa, o que é possível com o aumento de prazos e redução da taxa de juro, mas poderá ter outras soluções mais interessantes para o seu caso concreto. Assim, sugerimos que conheça os seus rendimentos mensais e que procure determinar o valor ideal de prestação, para passar ao passo seguinte.

Simule a otimização dos seus créditos

O terceiro e último passo consiste em simular a prestação do seu crédito consolidado e comparar com o valor máximo que idealizou. Sugerimos que simule diferentes cenários em termos de prazos e de montantes de modo a ter a melhor relação entre prestação, taxa de juro e prazo de pagamento. Não esqueça que o valor final da prestação deve ser comportável no seu orçamento de modo a garantir que consegue cumprir com o novo contrato. Como verá, ao consolidar créditos conseguirá uma redução substancial das suas prestações, passo que lhe abre espaço para concretizar os seus objetivos.

Estes três passos permitem-lhe otimizar os seus contratos de crédito para que possa ter uma prestação mensal mais enquadrada no seu orçamento familiar. Como vimos, é possível baixar as prestações, caminho essencial para melhorar a sua vida financeira. Simples?