Defina objetivamente o que quer

O que significa para si a liberdade financeira? Pode parecer uma pergunta básica mas é uma pergunta com uma resposta estruturante nas nossas vidas. Para uns, liberdade financeira significa não ter de trabalhar. Para outros, talvez signifique poder ajudar os seus familiares. Para outros, ainda, pode significar “apenas” conseguir pagar todas as despesas sem preocupações e a tempo e horas.

Desafiamos a que defina os seus objetivos financeiros. Procure que seja algo concreto pois isto irá contribuir com uma motivação extra para as opções que terá de tomar no futuro.

Trace o caminho com metas de acompanhamento

Depois de conhecer o que significa a liberdade financeira e de traçar os seus objetivos, é tempo de traçar o caminho, com métricas de acompanhamento concretas. Para atingir esta liberdade, poderá ter de:

Cortar custos: Já procurou identificar aquelas “gorduras” e outras despesas que podem estar desajustadas? Aqui temos várias estratégias, sendo a consolidação de créditos uma boa estratégia para reduzir encargos dos créditos que tem em curso;

Poupar dinheiro: Encontrar estratégias para poupar mais dinheiro. Talvez aplicar os frutos do corte de custos que falámos no ponto anterior, mas certamente definir um programa de depósitos programados para uma conta poupança;

Investir: investir para rentabilizar as suas poupanças e com isto obter rendimentos que lhe permitam atingir maior autonomia e liberdade financeira.

Estes três tópicos são caminhos que se complementam. No entanto, torna-se evidente que o conceito de liberdade financeira consiste em ter mais rendimento do que despesas. Logo, poderemos atuar na vertente do rendimento, que envolve mais esforço ou poderemos atuar na vertente das despesas, onde a sua inteligência financeira irá fazer toda a diferença.