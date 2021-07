O que é o mapa de créditos do Banco de Portugal?

Se tem o receio de ficar com o nome manchado na Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal é porque já conhece este mapa de créditos. De forma resumida, os bancos e instituições financeiras em Portugal comunicam todos os meses ao Banco de Portugal (a entidade reguladora) todos os créditos que têm em carteira e as suas características. O papel do Banco de Portugal é centralizar esta informação, que fica organizada por cliente bancário, e disponibilizar esta listagem aos clientes e às instituições financeiras.

Como é sempre mais fácil ter exemplos concretos, sugerimos que visite o site do Banco de Portugal e que descarregue o seu mapa. Para tal, deverá estar munido do seu número de identificação fiscal e da senha de acesso ao Portal das Finanças. Neste mapa, irá poder conhecer:

Instituição financeira;

Tipo de Crédito;

Montante em Dívida;

Prestação;

Estado do crédito

A rubrica estado do crédito indica-nos se o crédito é regular (se estamos a cumprir tudo de acordo com o contratado com o banco) ou se está em incumprimento, vencido ou abatido ao ativo. Nestes últimos casos, o contrato não está a ser cumprido, pelo que a informação fica a sombreado, o que é em parte responsável pelo facto desta lista ser muitas vezes apelidada de “lista negra” do Banco de Portugal.

Em que consiste o crédito consolidado?

O crédito consolidado é um crédito pessoal como todos os outros. Ou seja, ao contrair um crédito consolidado está a contratar um crédito com um montante, uma taxa e um prazo, mas cuja finalidade é liquidar outros contratos de crédito. Logo, desde que cumpra o acordado com a instituição financeira, o seu crédito é comunicado todos os meses como estando regular.

O que podemos concluir?

Do exposto concluímos que o Mapa de Créditos do Banco de Portugal mais não é do que uma listagem dos créditos que temos em nosso nome e das suas características. A única coisa que pode “manchar” o nosso nome nesta listagem é o facto de não cumprirmos com um ou vários desses contratos. Aliás, o crédito consolidado é responsável até por evitar que muitas famílias fiquem com os seus nomes “manchados”, na medida em que permite reduzir as suas prestações mensais e assim evitar situações de incumprimento. Logo, ao fazer um crédito consolidado não fica com o nome “manchado” mas antes fica com muito maior saúde e liberdade financeira para atingir os seus objetivos.