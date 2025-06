Evitar entrar em incumprimento é essencial para manter a saúde financeira e garantir um futuro mais tranquilo. O não pagamento de dívidas pode acarretar juros elevados, restrições de crédito e até ações judiciais. Para manter o equilíbrio financeiro, reunimos seis dicas que podem fazer a diferença.

1. Renegocie os seus créditos

Se está com dificuldades em pagar as suas prestações mensais, a renegociação do crédito pode ser uma solução eficaz para evitar entrar em incumprimento. Por exemplo, quando tem um crédito habitação, pode negociar o spread, o prazo indexante (Euribor a três, seis ou 12 meses), o regime da taxa de juro (fixa ou variável), o prazo para pagar o empréstimo ou a modalidade de reembolso.

Ao renegociar o seu crédito habitação ou pessoal, poderá reduzir a prestação mensal e aliviar o seu orçamento.

2. Analise se compensa transferir um crédito para outra instituição

Caso as condições oferecidas pelo seu banco não sejam favoráveis, pode considerar a transferência do crédito para outra instituição. Algumas vantagens de transferir um crédito habitação para outra entidade são:

Possibilidade de um spread mais baixo;

Redução da prestação mensal;

Melhores condições de pagamento.

Antes de tomar essa decisão, analise os custos envolvidos, como as comissões por reembolso antecipado. No caso do crédito habitação, o banco em que tem o contrato pode exigir o pagamento de 0,5% do montante amortizado nos contratos com taxa de juro variável e de 2% nos créditos com taxa fixa.

Já no crédito pessoal, a transferência não é direta, tendo de pedir um empréstimo para pagar o outro. Porém, faça bem as contas para garantir que esta opção compensa. Além disso, tenha em conta que, se quiser amortizar o crédito pessoal, a comissão é de 0,5% se faltar mais de um ano para a data original de fim do crédito e de 0,25% se faltar menos de um ano.

3. Pondere consolidar os seus créditos

Se tem mais de dois créditos ao consumo, como cartões de crédito, um crédito automóvel ou um crédito pessoal, pode ser vantajoso consolidá-los. A consolidação de crédito permite juntar todas as dívidas num único empréstimo, ficando a pagar uma única prestação que, por norma, é mais baixa do que a soma de todas as outras. Ao ter uma taxa de juro mais baixa, em alguns casos, o crédito consolidado pode gerar uma poupança de 60%.

Através desta poupança, pode melhorar a sua capacidade de pagamento e evitar entrar em incumprimento.

4. Estabeleça um orçamento mensal

Manter um controlo rigoroso sobre as suas receitas e despesas é fundamental para evitar entrar em incumprimento. Para isso:

Registe todas as suas despesas fixas e variáveis;

Priorize o pagamento de dívidas essenciais;

Evite gastos desnecessários.

Criar um fundo de emergência também pode ser uma boa estratégia para lidar com imprevistos sem comprometer o pagamento de dívidas.

5. Peça para integrar o PARI

Ao detetar que está com dificuldades em cumprir com as suas obrigações financeiras, pode solicitar a integração no Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI). Esse plano permite:

Alargamento do prazo de amortização;

Fixação de um período de carência de reembolso do capital ou de reembolso do capital e de pagamento de juros;

Diferimento de parte do capital para uma prestação futura;

Redução da taxa de juro aplicável ao contrato por um período determinado.

Os bancos não podem cobrar comissões pela renegociação feita através do PARI, tornando esta uma alternativa vantajosa.

6. Evite contrair novas dívidas desnecessárias

Antes de contrair um novo crédito, avalie se realmente precisa dele e se terá capacidade para pagá-lo no futuro. Pergunte-se:

O crédito é essencial?

Tenho margem no orçamento para pagar as prestações?

Há alternativas para evitar essa nova dívida?

Evitar compromissos financeiros desnecessários pode ajudá-lo a não entrar em incumprimento no futuro.

Tendo estas dicas em consideração, pode tomar decisões informadas e evitar a entrada em incumprimento. Mas se já está em incumprimento, não hesite em procurar soluções como a integração no PERSI. O importante é agir antes que a situação se torne insustentável.