Recebeu o reembolso de IRS e está a pensar no que fazer com esse dinheiro extra? Antes de ceder à tentação de gastar tudo, pense nas suas finanças a médio e longo prazo. Este valor pode ser uma excelente oportunidade para reforçar a sua estabilidade financeira. Neste artigo, conheça dez dicas para aproveitar o reembolso de IRS de forma estratégica e consciente.

1. Amortize as dívidas com juros altos

Se tem cartões de crédito por pagar, use o reembolso para reduzir ou eliminar essas dívidas. Este tipo de crédito costuma ter juros muito elevados e amortizá-lo alivia o orçamento e evita encargos futuros.

2. Baixe as prestações mensais

Tem um crédito pessoal, automóvel ou habitação? Usar o reembolso de IRS para amortizar parte destes empréstimos pode reduzir as prestações mensais ou encurtar o prazo do crédito. Avalie o impacto e veja se compensa, sobretudo se tiver taxas de juro elevadas.

3. Crie uma almofada para emergências

Ainda não tem um fundo de emergência? Este é o momento ideal para começar. Um valor que cubra entre três e seis meses das suas despesas essenciais pode fazer a diferença em caso de imprevistos, como doença, desemprego ou reparações urgentes.

4. Poupe energia, ganhe conforto

Investir na eficiência energética da sua casa, como trocar janelas ou eletrodomésticos, pode gerar uma poupança mensal e valorizar o imóvel. Mesmo sem apoios do Estado, este tipo de investimento é inteligente a longo prazo.

5. Guarde para objetivos concretos

Quer fazer uma viagem, comprar um novo computador ou renovar a casa? Separe o reembolso de IRS para esse objetivo específico. Assim, evita recorrer a financiamentos ou cair em gastos impulsivos.

6. Prepare-se para despesas sazonais

Impostos, seguros ou manutenções do carro aparecem todos os anos. Use o reembolso para criar uma reserva que o ajude a lidar com essas despesas sem desestabilizar o seu orçamento.

7. Pense na sua reforma

Subscrever um Plano Poupança Reforma (PPR) é uma boa forma de garantir um complemento à pensão. Além de reforçar a sua segurança financeira no futuro, pode ainda beneficiar de vantagens fiscais, desde que cumpra os prazos legais de resgate.

8. Prefere segurança? Aposte em capital garantido

Se não gosta de arriscar, produtos como certificados de aforro, depósitos a prazo ou contas poupança com capital garantido são uma boa opção. O retorno pode não ser elevado, mas o risco é quase nulo.

9. Já tem estabilidade? Considere investir

Para quem já tem um fundo de emergência e estabilidade financeira, investir parte do reembolso pode ser uma boa forma de fazer crescer o dinheiro. Ações, fundos ou ETFs exigem estudo, mas têm potencial de valorização a longo prazo.

10. Invista em conhecimento

Formações profissionais, cursos técnicos ou especializações online são uma excelente forma de aplicar o dinheiro do reembolso. Aprender algo novo pode traduzir-se em mais oportunidades no mercado de trabalho ou numa progressão na carreira.