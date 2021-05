Em que consiste o crédito consolidado?

O crédito consolidado é uma solução financeira que consiste em fazer um crédito para liquidar um conjunto de créditos que estão já em curso. Na prática, ao fazer um crédito consolidado estará a financiar-se numa instituição financeira, que o financia e liquida por si os créditos que tem junto de outras instituições. Esta característica faz com que o crédito consolidado seja muitas vezes referido popularmente como “juntar os créditos todos num só”.

Quais as vantagens do crédito consolidado?

O crédito consolidado é utilizado por muitas famílias porque tem um conjunto de vantagens muito interessante e que deverá conhecer, sendo de destacar:

Redução do valor das prestações – Ao consolidar os seus créditos poderá conseguir reduzir o valor que paga todos os meses aos bancos. Consegue reduzir as prestações conjugando a redução da taxa de juro (o dinheiro fica mais barato) e eventual aumento do prazo médio do contrato;

Liquidar cartões de crédito – A consolidação de créditos permite que estabeleça uma data limite para pagar a dívida correspondente aos seus cartões de crédito;

Gestão financeira facilitada – Com o crédito consolidado tem apenas uma prestação mensal, podendo definir uma data junto da instituição financeira. Deste modo, tem a gestão financeira facilitada com uma única entidade.

Leia também: Como libertar liquidez para conquistar um novo projeto?

Como se processa a consolidação de créditos?

Como vimos, a consolidação de créditos tem um conjunto de vantagens que ajudam muitas famílias a melhorar as suas vidas financeiras. O mais extraordinário é que o processo de consolidação de créditos acaba por ser bastante simples:

Submissão online do seu pedido de crédito; Análise do seu perfil financeiro e da viabilidade do crédito; Aprovação do crédito; Liquidação dos créditos por parte da instituição financeira;

Tenha em mente que um crédito consolidado é um crédito como todos os outros, pelo que os critérios de aprovação e os documentos solicitados são em tudo semelhantes a um pedido de crédito normal. No entanto, sendo a finalidade a liquidação de créditos em vigor, o cálculo da taxa de esforço não tem em consideração a prestação dos créditos que tem em vigor mas, antes, o valor da prestação do novo crédito.

Leia também: Conhece o Mapa de Créditos do Banco de Portugal?

Como saber se o crédito consolidado é para mim?

O crédito consolidado é uma solução financeira pensada para todas as pessoas que têm mais do que um crédito e que querem otimizar o seu orçamento. É uma solução com várias vantagens e que pode e deve ser considerada na sua estratégia financeira, especialmente em alturas de queda de taxas de juro como as que assistimos nos últimos anos. Assim, se quer otimizar os seus créditos e melhorar a sua vida financeira, por que não perceber se o seu processo tem viabilidade?