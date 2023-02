Apesar de 2022 já ter terminado, ainda é possível tomar algumas medidas para garantir um IRS justo e com benefícios para o contribuinte. Neste sentido, a Goparity, plataforma de investimentos de impacto, juntou-se a André Carvalho, Especialista em Contabilidade e Fiscalidade, e Fundador da Contabilidade Sem Segredos, para reunir cinco itens a ter em conta na hora de declarar os rendimentos.

1. Validação de faturas no portal

A maior parte das faturas emitidas com o NIF do contribuinte surgirá automaticamente na categoria certa do portal E-fatura, no entanto há dois pontos a considerar. Primeiro, será necessário garantir que todas as faturas estão presentes, e, posteriormente, é necessário garantir que as mesmas se encontram alocadas às categorias de despesas corretas. Este é um procedimento que deve ser efetuado com regularidade no decorrer do ano, mas atendendo que o prazo limite para validação das despesas de 2022 é já dia 27 de fevereiro, será pertinente garantir este passo.

2. Confirmação do agregado familiar

Anualmente deve ser efetuada a confirmação do agregado familiar no portal das Finanças, sendo que não existe uma relação direta entre o agregado familiar presente na Segurança Social e o que prevalece para a entrega de IRS. Se no ano de 2022 existiu aumento ou redução do agregado familiar, através de nascimento de um dependente, alteração do estado civil ou algum falecimento, deverá ter-se em conta que a Autoridade Tributária estendeu o prazo até dia 27 de fevereiro para confirmação destes dados. Além disso, dependentes afetam as deduções à coleta e só é possível simular ou entregar a declaração de IRS em conjunto se existir uma união de facto ou casamento declarada.

3. Simulação da tributação conjunta ou separada

Para contribuintes casados ou unidos de facto, este ponto pode ter muito impacto no valor final de IRS. Cada indivíduo pode apresentar uma declaração individual com os seus rendimentos ou, como alternativa, uma declaração única com o total de rendimentos obtidos pelo agregado familiar. Neste caso, não há uma fórmula certa, pelo que é importante simular sempre as duas opções para confirmar qual a melhor. Geralmente, quando existe disparidade de rendimentos entre o casal compensa mais optar pela tributação conjunta.

4. Verificação do Modelo 3 de IRS

Atualmente a entrega do Modelo 3 de IRS, independentemente do tipo de rendimentos a declarar, decorre entre os dias 1 de abril e 30 de junho. Dada a frequência de erros no portal durante os primeiros dias do respetivo prazo, poderá ser vantajoso aguardar alguns dias e não realizar este procedimento nessas datas.

5. Aconselhamento profissional

De modo a aumentar a literacia financeira em Portugal e desbloquear cada vez mais as dúvidas referentes ao tema, a procura por conhecimentos gerais acerca do funcionamento do IRS é sempre vantajosa. Ainda assim, cada caso é um caso e, por vezes, poderá ser necessário procurar ajuda profissional para delegar esta tarefa. Recorrer ao apoio de um profissional da área contribuirá para a aquisição de novos conhecimentos e maior compreensão em relação ao assunto, para que seja possível ficar a par das despesas com deduções mais vantajosas e saber todos os passos no preenchimento do IRS. Todo o processo se torna mais fácil com o tempo e a procura de conhecimento, podendo contribuir positivamente para os planos de poupança dos indivíduos e famílias. Além disso, os cursos online poderão também ser uma boa forma de começar.

Para além de querer democratizar o investimento ético e empoderar pessoas para que usem o seu dinheiro para o bem, a Goparity tem também como missão promover a literacia financeira, através dos seus MeetUps, sessões educativas online ou presenciais sobre a área das finanças e investimento.