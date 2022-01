O início do ano é tempo de repensar nos planos e fazer uma pequena lista com ações que quer concretizar, ao longo do ano.

Afinal, não basta colocar no papel todas as metas, é preciso fazer um planeamento com tudo o que gostaria de fazer, pensando no tempo e em como é que os próximos dias, semanas e meses podem ser usados para as realizar.

Assim, fica mais fácil ter uma noção do esforço e do tempo necessário para alcançar os objetivos.

Por isso, mais do que definir metas realizáveis, é importante saber colocá-las em prática o quanto antes. Tendo isso em conta, a Hotmart, empresa global de tecnologia e produtos digitais, fez uma lista de sugestões que pode começar a colocar em prática já hoje.

1. Aprender algo novo

Parece algo genérico, mas não é. Uma das principais metas para este ano pode ser aprender algo novo. É muito importante que esse “algo novo” não seja uma simples informação ou curiosidade, mas sim uma habilidade nova - desde culinária, pintura a yoga – tem muito por onde escolher!

2. Abrir o seu próprio negócio

Nem toda a gente tem espírito empreendedor, mas se esse é o seu caso, ter o objetivo de abrir o próprio negócio pode ser algo bom para 2022. Além de independência, é também uma forma de se desenvolver profissionalmente e ganhar mais responsabilidade.

Sabendo que a jornada não é fácil, é importante ter coragem e dar o primeiro passo.

3. Ensinar o que faz tão bem

Passar os conhecimentos técnicos e habilidades que poucos sabem, é uma oportunidade de viver experiências recompensadoras.

Ensinar, às vezes, é tão bom quanto aprender e a internet facilita bastante esse processo. Pode começar a ensinar realizando cursos online, por exemplo.

4. Começar um novo curso

Se gostava de ter um conhecimento sobre uma determinada área e, quem sabe, trabalhar nessa área no futuro, deve começar o ano a investir na sua formação. Pode realizar cursos técnicos ou, até mesmo, uma nova licenciatura, pós-graduação ou mestrado.

Absorver novos conhecimentos é sempre um bom investimento de tempo e dinheiro.

5. Viajar para o destino dos sonhos

Todos temos aquele lugar que sempre quisemos e sonhamos visitar. Uma viagem dos sonhos é uma experiência única e transformadora, que certamente merece estar entre os seus principais objetivos para 2022.

6. Cuidar mais da sua saúde mental e física

Passamos tanto tempo a trabalhar, que às vezes nos esquecemos de nós próprios. Em 2022, uma das metas que pode ser estabelecida, é praticar mais o autocuidado, através, por exemplo, de exercício físico, terapias de relaxamento e conforto, entre outros.

7. Aprender um novo idioma

Aprender uma língua é algo muito útil para o mercado de trabalho e para a vida pessoal. Pode sempre aprender novos idiomas nos cursos online.

Os cursos de curta duração, por exemplo, podem ser uma ajuda preciosa para o ajudar a aprender e desenvolver o idioma rapidamente.