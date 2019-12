Entre no novo ano com o pé direito. Muitas das vezes, aos fins de semana e nas férias, uma das coisas que mais apetece fazer é dormir até ao almoço ou ir para a cama muito mais tarde do que o habitual! Contudo, se o fizer de forma regular, é provável que tenha dores de cabeça e/ou que sinta, depois, dificuldade em voltar às suas rotinas. Aproveite para descansar, mas não fique na cama mais do que uma hora ou, no máximo, duas em relação ao que é habitual.

Agora, junte este conselho aos nove que se seguem e mude a sua vida para melhor, tornando-a mais saudável e sadia. Passada a euforia inicial, as habituais resoluções de ano novo, que muitas das vezes não dão em nada, são rapidamente esquecidas. O ideal é ir mudando uma série de coisas na sua vida de forma gradual e progressiva, interiorizando novos hábitos, muitos deles muito fáceis de implementar no seu quotidiano. Esta é a altura perfeita para o começar a fazer.

1. Hidrate o organismo

Beber muitos líquidos é essencial para resistir aos dias de calor e para hidratar o organismo durante o resto do ano. Sumos de fruta ou chá sem açúcar são boas opções, mas a água, com zero calorias, é sempre a melhor solução.

2. Aposte nos vegetais

Nada melhor do que fruta ou legumes frescos para matar a fome ou a sede. Sumos das mais variadas cores, como o de ananás com hortelã ou o de maçã com beterraba, são, a par das sopas quentes ou frias, como o gaspacho, excelentes para saciar o organismo e cumprir a dose diária de legumes e frutas que o seu corpo merece.

3. Não abuse da comida rápida

A fast food pode ser uma tentação, mas deve evitá-la se não quer somar quilos a mais no final das férias ou ver o seu nível de colesterol subir. Comida rápida, só mesmo se isso significar saladas ricas em fontes de proteínas e hidratos de carbono e não apenas em alface e tomate. Prefira cozidos e grelhados em vez de fritos e ponha de parte os molhos.

4. Não beba em excesso

Um cocktail, uma cerveja ou champanhe condizem com os dias de verão mas, se abusar, pode vir a ter problemas e perder a pose. As calorias também entram nesta escolha. Se quer manter-se elegante, evite bebidas alcoólicas. Os acecipes e os petiscos que habitualmente as acompanham também são de evitar.

5. Reduza o consumo de cafeína

Aproveite as férias para deixar em casa o velho vício do café, uma vez que não precisa de estar especialmente alerta. Se sente que fica com uma espécie de vazio na sua vida, tente, pelo menos, substituir o café por chá verde. Mas não abuse...

6. Use preservativo

A única coisa que quer trazer de férias ou dos dias de descanso são boas recordações. As doenças sexualmente transmissíveis não fazem, seguramente, parte dos seus objetivos. E uma gravidez não planeada também não. Por isso, divirta-se, mas use o preservativo e volte como foi. Saudável! Se não é fã deste método contracetivo, um dos mais utilizados em todo o mundo, (re)descubra 3 conselhos que vão fazer com que passe a gostar mais dos preservativos.

7. Conduza com precaução

Não deixe que as filas para a praia, a vontade de fazer tudo e de chegar mais depressa ao seu destino interfiram com a sua habitual calma ao volante. E, nunca é demais repeti-lo, se conduzir, não beba.

8. Aproveite para deixar de fumar

Calor, areia e pés descalços não combinam nada com cigarros. Que tal deixá-los em casa? Evite situações em que se sente pressionada para fumar, distraia-se e relaxe! Há melhor altura do que as férias para isso?

9. Nunca se esqueça do protetor solar

O ritual diário do protetor solar é obrigatório durante todo o ano e não apenas nos meses de maior calor. É a melhor maneira de prevenir as manchas e também de atuar de forma preventiva contra o envelhecimento precoce da pele ou até mesmo o cancro de pele, que anualmente mata milhares. Evite sempre o sol entre as 11h00 e as 16h00.

Texto: Joana Andrade