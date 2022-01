Entre no novo ano com o pé direito e hábitos renovados. Muitas das vezes, aos fins de semana e nas férias, uma das coisas que mais apetece fazer é dormir até ao almoço ou ir para a cama muito mais tarde do que o habitual! Contudo, se o fizer de forma regular, é provável que tenha dores de cabeça e/ou que sinta, depois, dificuldade em voltar às suas rotinas. Aproveite para descansar, mas não fique na cama mais do que uma hora ou, no máximo, duas em relação ao que é habitual.

Agora, junte este conselho aos nove que se seguem e mude a sua vida para melhor, tornando-a mais saudável e sadia. Passada a euforia inicial, as habituais resoluções de ano novo, que muitas das vezes não dão em nada, são rapidamente esquecidas. O ideal é ir mudando uma série de coisas na sua vida de forma gradual e progressiva, interiorizando novos hábitos, muitos deles muito fáceis de implementar no seu quotidiano. Esta é a altura perfeita para o começar a fazer.

1. Hidrate o organismo

É uma pequena mudança que vai fazer muito pela sua saúde. Beber muitos líquidos é essencial para hidratar o organismo ao longo de todo o ano. Sumos de fruta ou chá sem açúcar são boas opções, mas a água, que não tem quaisquer calorias, é sempre a melhor solução.

2. Aposte (mais) nos vegetais

Nada melhor do que fruta ou legumes frescos para matar a fome ou a sede. Sumos das mais variadas cores, como o de ananás com hortelã ou o de maçã com beterraba, são, a par das sopas quentes ou frias, como o gaspacho, excelentes para saciar o organismo e cumprir a dose diária de legumes e frutas que o seu corpo merece.

3. Não abuse da comida rápida

A fast food pode ser uma tentação, mas deve evitá-la se não quer somar quilos a mais no final das festas e das férias e/ou ver o seu nível de colesterol subir nas semanas que se lhes seguem. Comida rápida, só mesmo se isso significar saladas ricas em fontes de proteínas e hidratos de carbono e não apenas em alface e tomate. Prefira cozidos e grelhados em vez de fritos e ponha de parte os molhos.

4. Não beba em excesso

Um coquetel, um copo de vinho, uma cerveja ou champanhe condizem com os dias de festa mas, se abusar, pode vir a ter problemas e perder a pose. As calorias também entram nesta escolha. Se quer manter-se elegante ao longo de todo o ano, evite bebidas alcoólicas. Os acecipes e os petiscos que habitualmente as acompanham também são de evitar.

5. Reduza o consumo de cafeína

Aproveite as férias, se for caso disso, para deixar em casa o velho vício do café, uma vez que não precisa de estar especialmente alerta neste período de transição, tradicionalmente mais tranquilo. Se sente que fica com uma espécie de vazio na sua vida, tente, pelo menos, substituir o café por chá verde. Mas não abuse...

6. Use preservativo

A única coisa que quer trazer de férias ou dos dias de descanso são boas recordações. As doenças sexualmente transmissíveis não fazem, seguramente, parte dos seus objetivos. E uma gravidez não planeada também não. Por isso, divirta-se, mas use o preservativo e volte como foi. Saudável! Se não é fã deste método contracetivo, um dos mais utilizados em todo o mundo, (re)descubra 3 conselhos que vão fazer com que passe a gostar mais dos preservativos.

7. Faça (mais) exercício físico

Uma vida sedentária é uma vida menos saudável. Para além de fortalecer músculos, articulações e ossos, o desporto tem a vantagem de contribuir para um sistema imunitário mais forte e de relaxar o organismo após o treino. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda entre 30 a 60 minutos de atividade física por dia. Se não gosta de praticar exercício, procure, pelo menos, andar a pé com regularidade.

8. Conduza com precaução

Não deixe que as filas para os centros comerciais ou os destinos ao ar livre que muitos procuram nesta altura do ano e a vontade de fazer tudo e de chegar mais depressa ao seu destino interfiram com a sua habitual calma ao volante. E, nunca é demais repeti-lo, se conduzir, não beba.

9. Aproveite para deixar de fumar

É uma das resoluções mais comuns. O início de um novo é uma das melhores alturas para o fazer. Que tal deixá-los em casa? Evite situações em que se sente pressionado para fumar, distraia-se e relaxe! Há melhor altura do que o início do ano para isso?

10. Nunca se esqueça do protetor solar

Hidrate-se e proteja-se. O ritual diário do protetor solar é obrigatório durante todo o ano e não apenas nos meses de maior calor, como tende a suceder. É a melhor maneira de prevenir as manchas e também de atuar de forma preventiva contra o envelhecimento precoce da pele ou até mesmo o cancro de pele, que anualmente mata milhares de pessoas em todo o mundo. Evite sempre o sol entre as 11h00 e as 16h00.