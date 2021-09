O mês de setembro é marcado simbolicamente pelo regresso ao trabalho e às rotinas pós-férias, algo que não deve ser visto como negativo, mas antes como um momento de novos desafios.

A Randstad, serviços de Recursos Humanos, partilha cinco práticas que pode adotar para um regresso mais feliz ao trabalho.

1. Tire um dia antes do regresso ao trabalho

Tal como demoramos a adaptarmo-nos a entrar nas férias, também é necessário algum tempo para o regresso à rotina. Por isso, aproveite para organizar tudo de forma a que a transição seja o mais suave possível.

2. Organize-se no primeiro dia de trabalho após as férias

Levante-se mais cedo para ter tempo para cuidar de si, tomar o pequeno-almoço sem pressa e sair de casa com tempo (ou começar o teletrabalho com calma). Quando for para começar a trabalhar, comece por agendar o que é importante e evite reservar muitas reuniões e chamadas.

3. Defina prioridades

Não queira fazer tudo logo no primeiro dia, pois poderá não conseguir e isso irá fazê-lo sentir-se frustrado. Comece pelas tarefas realmente importantes e as mais simples de executar, sem esquecer de confirmar com os seus colegas se há alguma tarefa que seja imperativa. O importante é não se deixar levar pela ansiedade de querer resolver tudo de uma vez só.

4. Personalize o espaço de trabalho

Aproveite este regresso para reorganizar o seu espaço de trabalho, de forma a que consiga trabalhar de forma mais eficaz. E também para dar um toque pessoal como forma de o motivar nos momentos mais complicados.

5. Aproveite os tempos livres

As férias acabaram é verdade, mas aproveite os tempos livres para caminhar durante a hora de almoço ou ir ao ginásio. Se não quer investir no exercício físico, usufrua desses momentos para falar com os colegas ou pensar nalgum projeto interessante em que esteja envolvido.