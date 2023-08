Nunca, como agora, se falou tanto de work-life balance e para os colaboradores é cada vez mais importante, principalmente depois de recarregarem as baterias nas férias, garantir que conseguem um regresso à rotina que lhes permita manter-se saudáveis a nível psicológico. Nesse sentido, há vários comportamentos que podem ser adotados por colaboradores, mas também pelas empresas, para garantir que este regresso à rotina é feito de forma tranquila. O Urban Sports Club deixa cinco dicas.

1. Adotar uma rotina saudável

A manutenção de uma rotina diária consistente pode ter um impacto significativo no bem-estar mental. A incorporação de hábitos saudáveis, tais como padrões de sono regulares, refeições equilibradas e hidratação adequada, estabelece as bases para um regresso à rotina bem-sucedido. Além disso, promove um sentido de normalidade, reduzindo o stress e a ansiedade associados ao regresso ao trabalho.

2. Dar prioridade à comunicação

Tanto os colaboradores como as empresas devem ter em mente a importância de uma comunicação eficaz. Garantir que os canais de comunicação estão abertos é fundamental para assegurar um bom ambiente de trabalho. Se uma empresa promover uma comunicação clara e transparente entre todos, onde há abertura entre as várias hierarquias, os colaboradores vão sentir que as suas opiniões são ouvidas e valorizadas, o que contribui para a sua felicidade no local de trabalho e, consequentemente, para uma maior motivação.

3. Manter a prática de hobbies

Durante as férias é habitual existir mais tempo para alimentar atividades que vão além do âmbito profissional. No entanto, com o regresso aos dias corridos de trabalho, esses hobbies são muitas vezes deixados para trás sempre que é necessário arranjar espaço na agenda – habitualmente para encaixar mais trabalho. E isto pode ser muito frustrante para os colaboradores, levando à desmotivação e saturação, incluindo em ambiente de trabalho. Manter o hábito de alimentar hobbies pessoais é uma prática muito importante para garantir uma vida equilibrada e que não deve ser descurada neste regresso à rotina.

4. Definir objetivos realistas

O regresso ao trabalho pode exigir um ajuste nos objetivos e expectativas traçadas no início do ano. A definição de objetivos realistas, que estejam de acordo com o cenário de trabalho atual, pode evitar o esgotamento e contribuir para o sentimento de realização profissional e pessoal. Além disso, pode ser importante celebrar a conquista de etapas e marcos importantes aumentando, assim, a motivação e auto-estima.

5. Manter a prática de atividade física regular

Está comprovado que a atividade física desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde mental. A prática de desporto regular melhora, não só o bem-estar físico, como também liberta endorfinas contribuindo para o bem-estar psicológico. Quer se trate de uma corrida matinal, de uma sessão de ioga ou de um desporto de grupo com colegas do trabalho, manter-se ativo alivia o stress, aumenta a autoconfiança e ajuda a gerir melhor as tensões criadas pelo trabalho. As empresas podem, também, ser um grande motivador desta prática se proporcionarem aos seus colaboradores momentos e oportunidades para serem mais ativos desportivamente.