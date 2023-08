Imagine um passado não muito longínquo, algures nas décadas de 1970 ou 1980, um tempo fascinado pela ficção científica, com a descoberta de novos mundos à boleia de incríveis viagens espaciais. Uma época em que o pequeno ecrã desfilava tecnologias tentadoras, como o teletransporte, equipamentos capazes de nos conectar com entidades extraterrestres e, imagine-se, dispositivos de mão que, a vários tempos, serviam como meios de comunicação, de entretenimento e facilitadores do dia a dia.

Avancemos umas quantas décadas neste filme imaginado para nos situarmos no nosso século XXI e constatar que muito do que no passado nos fazia sonhar com aventuras intergaláticas nos acompanha, agora, no quotidiano. O telemóvel sintetiza esse futuro que procurávamos enquanto facilitador das nossas atividades. Hoje, concentramos um grande número de informação, de redes de socialização, de compras online, entre outros hábitos e tarefas do dia a dia nos nossos telemóveis. Uma realidade a que juntámos, mais recentemente, um elemento que está a revolucionar a forma como nos relacionamos com as transações: os pagamentos com recurso ao uso dos telemóveis.

créditos: Visa

É inegável, o mundo dos pagamentos evoluiu muito para além daquilo que a criatividade da melhor ficção científica nos poderia oferecer até há umas décadas. Hoje, podemos fazer transações com o nosso telemóvel de forma rápida e segura. E, entre as tecnologias utilizadas para pagamentos móveis, destaca-se o contactless. Em síntese, a comunicação faz-se por aproximação do dispositivo móvel ao terminal de pagamentos, proporcionando uma experiência sem complicações, mesmo para o utilizador ainda não experimentado neste método de pagamento.

As vantagens são evidentes: dispensamos o ‘peso’ de transportar cartões e dinheiro físico e os riscos inerentes. Também agilizamos os pagamentos o que se traduz numa melhor experiência de consumo, aquilo que se costuma dizer uma experiência de compra ‘fluida’.

Esta viagem no fascinante mundo dos pagamentos móveis vive, como vimos, da credibilidade e segurança. Como tal, é bom sabermos que a Visa, entidade que oferece segurança e aceitação nos pagamentos em mais de 200 países e territórios está por detrás de um pagamento Apple Pay ou Google Pay. O mesmo é dizer que o nosso cartão Visa contactless, com o qual sempre fizemos os nossos pagamentos, está agora no telemóvel que nos acompanha para todo o lado no quotidiano.

Uma viragem de 180º na forma como fazemos pagamentos que apenas carece de alguns passos – poucos - para ganhar um lugar cativo no nosso telemóvel. Basta, para isso, instalar um aplicativo no telemóvel – uma app wallet (ou se preferir, na carteira) – e a partir desta adicionar cartões bancários para com eles gerir todos os pagamentos de uma forma eficiente.

Em síntese, adicionarmos o nosso cartão Visa contactless, seja ele de débito ou de crédito, à app wallet/carteira é tão simples quanto fazê-lo apenas uma vez e cumprir os três passos que listamos abaixo:

Passo 1. Abrir a app wallet/carteira no telemóvel;

Passo 2. Adicionar os dados do cartão;

Passo 3. Confirmar os dados inseridos.

créditos: Visa

Com o cartão Visa contacless instalado no telemóvel estamos prontos para iniciar a experiência de utilização. Impõe-se, agora, uma pergunta lícita: É um método de fácil utilização? Sim, e a resposta está no próprio processo de utilização. Ora vejamos, começando pelo Apple Pay e esquematizando, uma vez mais, o processo temos:

Passo 1. Clicar duas vezes no botão lateral;

Passo 2. Autenticar com face ID/Touch ID/Código;

Passo 3. Aproximar o telefone ao terminal de pagamento.

Posto isto, passemos ao processo no Google Pay:

Passo 1. Desbloquear telemóvel com face ID/Impressão digital/Código;

Passo 2. Aproximar o telemóvel ao terminal de pagamento.

Desengane-se quem confundir facilidade de utilização com insegurança deste método de pagamento. Os procedimentos que atrás indicámos são, em si, prova de segurança para o utilizador. Numa frase: É seguro usar o cartão Visa contactless porque para pagar com Apple Pay ou Google Pay temos sempre de passar pelo processo de autenticação no telemóvel.

De resto, há que desfrutar do admirável mundo novo dos pagamentos com contactless, uma revolução na forma como nos relacionamos com as transações, proporcionando uma experiência simplificada e segura. É caso para dizer que o Capitão Kirk, a bordo da sua Star Trek, não enjeitaria a oportunidade de confiar as suas compras galácticas a um cartão Visa contactless.