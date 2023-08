É normal que a entrada no mês de setembro lhe traga uma necessidade acrescida de preparar a casa para este momento. Se este é o seu caso, a Loja do Condomínio deixa-lhe seis dicas para que esta rentrée seja realmente produtiva e eficaz:

1. Deixe tudo preparado de véspera

Sejam os almoços que a família vai levar para o trabalho e para a escola ou as roupas que vão ser usadas, o ideal é que tudo isto fique organizado no dia anterior. Assim, de manhã, será apenas necessário focarem-se no mais simples: acordar, fazer a higiene e as atividades mais urgentes e sair de casa!

2. Crie um calendário semanal

E isto é especialmente importante quando vivem várias pessoas na mesma casa – e cada uma com a sua agenda. Com o calendário será mais simples estarem todos a par das atividades de cada elemento da família, evitando esquecimentos ou sobreposições de compromissos que, deste modo, são fáceis de evitar.

3. Crie um espaço de trabalho

Seja para o seu trabalho ou para o estudo dos mais novos. Claro que o ideal seria ter um espaço exclusivamente reservado ao trabalho, como um escritório, mas a verdade é que a maioria das famílias portuguesas não tem uma zona vaga para o efeito. Mas, mesmo assim, é essencial que se defina um local de trabalho fixo e organizado – e, sim, não existindo escritório até pode ser a mesa de refeições. O importante é que, no horário que definiu para trabalhar, esse espaço esteja exclusivamente pensado e dedicado a esse propósito, como modo de garantir também a melhor organização mental e a máxima produtividade.

4. Estabeleça rotinas

A limpeza, por exemplo, pode ser feita aos domingos e as compras da semana ao sábado. Sejam quais forem as rotinas, o importante é calendarizar e procurar cumprir até que se torne uma rotina – com as devidas margens para ajustes, claro. As rotinas e as atividades com regularidade fixa têm maior probabilidade de execução eficaz e maior ainda de, com o passar do tempo, se tornarem mais rápidas e ágeis.

5. Envolva toda a família na boa organização da rentrée

Peça opiniões e contributos para se definirem as formas de fazer as tarefas rotineiras e, tão importante quanto isso, envolva a família na execução. Crianças e graúdos devem ter um papel ativo na limpeza, na organização das tarefas e até na preparação das marmitas diárias, garantindo que toda a logística diária se torna mais célere e eficaz.

6. Defina um objetivo maior

A rentrée é, como vimos, uma ótima fase para se planear e organizar a casa. Mas para quê? É a isto que deve responder com honestidade. É que a resposta será o seu ‘objetivo maior’ – aquilo que vai ajudar a que a organização se mantenha ao longo de todos os restantes meses. É simplesmente para tornar os dias mais organizados? É para assegurar que, de manhã, a família passa a sair atempadamente de casa? É para tornar os mais novos mais responsáveis e ativos na logística familiar? Seja o que for, este ‘objetivo maior’ vai ser a sua fonte de motivação – ou seja, vai ser aquilo que vai fazer com que, na rentrée de 2024, consiga sentir que estes 12 meses foram, realmente, uma ‘tarefa superada’.