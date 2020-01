Dica Número 1 – Traçar objetivos mesuráveis e realistas

O primeiro passo é definir objetivos para este ano. Contudo, existe um segredo para estes objetivos. O segredo é simples: definir objetivos mesuráveis e realistas. De nada vale estabelecermos objetivos vagos.

Os objetivos devem ser concretos e mesuráveis. Por exemplo, se o objetivo é perder peso, deve ser estabelecido um valor: quero perder 10 quilos. O objetivo deve ser algo que eu possa medir, confirmar... Porém, não basta ser mesúravel, deve ser também realista.

Deve ser algo que nós acreditamos que seja possível de ser concretizado. A maioria das vezes não cumprimos os nossos objetivos porque intimamente não acreditamos que os consigamos cumprir. Queremos passar do 8 ao 80 e não vemos como vamos chegar ao 80.

Se não acreditarmos que lá chegaremos nunca lá iremos chegar. “Caso penses que é possível ou impossível, de qualquer forma estás correto", assim disse Henry Ford. Há que acreditar que é possível para que realmente aconteça.

Dica Número 2 – Definir prazos concretos

Vou cumprir o objetivo em 2020. 2020 tem muitos meses, muitas semanas, e muitos dias. Quando? Quando concretamente irei perder os 10 quilos? Em que mês? Em maio, para o casamento da Joana?

Temos de definir datas concretas, caso contrário apenas se irá tratar de um plano que pode ser sempre feito amanhã. E esse amanhã nunca chega. Já repararam que amanhã será amanhã e depois de amanhã também será amanhã?

Haverá sempre mais uma possibilidade, até não haver... Há que estabelecer datas específicas e traçar no calendário.

Dica Número 3 – Estabelecer um plano

Objetivos definidos. Check. Prazos estabelecidos. Check. E agora? Plano de ação! Como vamos fazer para os nossos objetivos se concretizarem? Há que traçar um mapa de resolução de tarefas.

Ou seja, o objetivo é perder 10 quilos. Como o vamos fazer? Alterar a alimentação? Fazer mais exercício? Qual a nova alimentação? Em que quantidades? Quais os exercícios? Inscrever num ginásio? Qual a frequência? Mais importante ainda é dividirmos o objetivo em pequenas partes.

Por exemplo, 2 quilos em duas semanas, quatro quilos num mês, seis quilos em dois meses... 10 quilos em 4 meses! Torna-se mais fácil dividir o “bolo” às fatias do que termos a ambição de o comer de uma só vez. E ao dividirmos em pequenas partes, torna-se mais fácil definir prazos intermédios e o plano de ação.

Todos os objetivos devem ter um plano de ação e este plano transformado numa check list com datas. À medida que formos “comendo cada fatia” há que celebrar a pequena vitória. Sem darmos conta, “comemos o bolo completo” e chegamos ao final do ano com as mudanças realizadas.

Aí está o segredo para não deixarmos o ano passar em branco. Basta seguirmos as dicas que são simples e eficazes. Adelaide Miranda sugere ainda que estabeleçam objetivos para todas as áreas: pessoais, profissionais, familiares, sociais.

Sugere também que os objetivos sejam realmente nossos, algo que queiramos mesmo fazer, ou seja, não escolher objetivos porque a amiga ou amigo decidiu. Façam as vossas escolhas. Sigam o vosso eu.

Encontra várias dicas elucidativas no Guia Prático da Proatividade, um guia cujo objetivo é catapultar a vontade para a mudança e não deixar que a vida passe em branco. Lembre-se 2020 só agora começou, faça com que valha a pena.