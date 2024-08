Para muitas famílias, as férias de verão e a preparação do regresso às aulas são sinónimo de alguns gastos excessivos e não previstos no orçamento familiar. Assim, o regresso à rotina e ao trabalho devem ser acompanhados de um check-up às finanças pessoais, para colocar novamente as contas no bom caminho.

Conheça, passo a passo, como pode fazer este check-up financeiro após as férias.

Atualize o orçamento familiar

Manter o orçamento familiar atualizado é um passo fundamental para ter as suas finanças organizadas. Aproveite esta altura para confirmar se não houve alterações no levantamento que fez de todos os seus rendimento e despesas. Se conseguir identificar gastos não essenciais que possa reduzir ou eliminar, é uma forma de gerar poupança e aumentar a sua folga financeira.

Se ainda não tem um orçamento familiar, não perca mais tempo. Só tem de pegar num papel e numa caneta e anotar todos os rendimentos mensais do agregado familiar, assim como as despesas, essenciais e não essenciais. É a forma mais eficiente de identificar onde está a gastar o seu dinheiro, e onde pode cortar.

Reveja os seus créditos

Se tem um ou mais créditos, faça uma revisão aos valores que tem em dívida e às condições contratuais. Se tiver alguma margem financeira, pondere amortizar parcial ou totalmente a dívida, sobretudo se se tratar de um crédito ao consumo, já que este tipo de financiamento é o que tem taxas de juro mais elevadas.

No que respeita ao crédito habitação, analise a possibilidade de renegociar o empréstimo com o banco, ou até transferi-lo para outra entidade, se considerar que poderá obter uma melhor oferta.

Olhe com atenção para a sua carteira de seguros

Seguro de saúde, da casa, do carro…Sabe exatamente que seguros está a pagar e quais as condições? Aproveite este momento para analisar a sua carteira de seguros e rever as coberturas que detém em cada produto. Se não fizer esta análise, pode estar a pagar por coberturas repetidas e outras que neste momento já não são benéficas para si.

Caso identifique coberturas repetidas ou que deve excluir, não tenha receio de renegociar com as seguradoras, já que pode reduzir significativamente o valor do prémio do seguro e, com isso, poupar muito dinheiro ao final do ano. Da mesma forma, se identificar um seguro que neste momento não faz sentido manter, não hesite em cancelá-lo.

Defina metas de poupança

Definir metas de poupança é um ponto essencial para manter as suas finanças pessoais saudáveis. Neste ponto, a prioridade deve ser a constituição de um fundo de emergência, para cobrir quaisquer imprevistos, como uma situação de desemprego, doença, ou qualquer gasto inesperado. Idealmente, o fundo de emergência deve ser capaz de cobrir, no mínimo, três meses de despesas, incluindo prestação da casa, contas da água, eletricidade, gás, entre outras, alimentação e combustível, etc.

Só depois de ter garantido o seu fundo de emergência é que deve definir outros objetivos de poupança, que podem passar, por exemplo, por comprar um carro, juntar dinheiro para a entrada de uma casa, fazer uma viagem, realizar obras na sua habitação, ou amealhar para a reforma.

Definidos os objetivos, deve traçar um plano para conseguir concretizar estas metas, com base nas prioridades que estabeleceu.

Pondere investir algum dinheiro

Se o seu check-up está a demonstrar-lhe que as suas finanças estão estáveis, talvez seja a altura ideal para começar a investir.

Contudo, antes de avançar, é fundamental que perceba qual é o seu perfil de investidor. Para quem tem um perfil conservador e mais receio de perder o seu dinheiro, há diversos produtos financeiros que garantem maior segurança. Aliás, até existem produtos financeiros com capital garantido. No entanto, a rendibilidade também pode ficar aquém das suas expectativas, uma vez que quanto menor é o risco, mais baixo é o retorno potencial.

Antes de começar a investir, informe-se sobre os vários produtos que existem, as suas características, riscos associados e quais são as soluções mais adequadas para si.