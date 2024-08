Ter o dinheiro parado na conta à ordem é estar a perder poder de compra para a inflação. Assim, rentabilizar as poupanças é importante para manter a capacidade financeira no futuro. Se pensa que é preciso ter muito dinheiro para dar este passo, desengane-se.

É certo que as pessoas que têm mais capital têm também a possibilidade de fazer investimentos mais ousados e arriscados, com montantes maiores e com rentabilidades potencialmente superiores.

No entanto, também há opções para quem quer investir com pouco dinheiro. Conheça algumas.

Depósitos a prazo

Os depósitos a prazo são investimentos seguros que podem ter montantes mínimos de subscrição bastante baixos. Neste produto, entrega o dinheiro a um banco por um período de tempo acordado. Além disso, a taxa de juro também é conhecida logo à partida.

Dependendo do depósito, pode pedir o dinheiro de volta antes do fim do prazo, mas tenha em conta que isso vai fazer com que o investimento renda menos do que estava previsto.

Atualmente, um dos problemas dos depósitos a prazo são as baixas taxas de juro que os bancos oferecem, uma vez que são inferiores à inflação. Mas como pouco é melhor do que nada, este produto é uma das soluções que tem à disposição se quiser investir com pouco dinheiro.

Certificados de aforro e do Tesouro

Os certificados de aforro e do Tesouro são instrumentos de dívida pública que permitem a qualquer pessoa investir com pouco dinheiro.

No aforro, o investimento mínimo é de 100 euros. A taxa de juro base é calculada com base na Euribor a três meses, mas não pode ser superior a 2,5%. A isso acresce um prémio de permanência a partir do segundo ano, que pode chegar a 1,75% nos últimos dois anos (o prazo máximo é de 15 anos, mas pode pedir o reembolso ao fim de três meses).

Já nos certificados do Tesouro o investimento inicial mínimo é de mil euros. A taxa de juro varia entre 0,7% nos dos primeiros anos e 1,6% no sexto (e último) ano. O prémio de permanência, pago a partir do terceiro ano, é calculado com base no PIB, mas não pode ser superior a 1,5%.

Fundos de investimento e ETF

Investir na bola pode ser um desafio para quem tem rendimentos mais baixos, sobretudo quando falamos de ações. Mesmo que consiga comprar ações de uma empresa, não estará a diversificar o investimento e a rentabilidade estará dependente a 100% do desempenho daquela empresa. No entanto, existem formas de ter exposição a este tipo de mercado por valores mais baixos.

Um exemplo disso são os fundos de investimento. Podemos pensar neste produto como um saco no qual vários investidores põem dinheiro. Depois, entregam esse saco a um gestor, que vai aplicar o dinheiro de acordo com a estratégia do fundo. Além de ações, os fundos também podem investir em obrigações ou imobiliário.

Outra forma de chegar ao mercado das ações é através dos exchange traded funds (ETF). Trata-se de fundos de investimentos negociados em bolsa, geridos de forma passiva e que seguem um determinado capaz de ativos.

Estes produtos permitem cumprir a regra da diversificação nos investimentos. Os ETF que seguem o índice S&P500, por exemplo, garantem exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Continuando no exemplo do S&P500, pode encontrar fundos onde consegue investir por menos de 100 euros.

Na hora de escolher um ETF, tenha em consideração fatores como a sua estratégia de investimento, as empresas e mercados que o ETF segue, a dimensão do fundo, o histórico, os custos associados, a moeda e a política de dividendos (distribuição ou acumulação).

Plano Poupança Reforma (PPR)

É um produto bastante popular entre os portugueses e no qual também pode investir com pouco dinheiro. Se decidir fazer um PPR, tenha em conta se está constituído sob a forma de seguro ou sob a forma de fundo.

Regra geral, os seguros PPR garantem o capital investido e um rendimento mínimo, sendo uma boa opção para quem tem uma estratégia mais conservadora.

Os fundos PPR são produtos mais arriscados, mas potencialmente mais rentáveis. Tal como um fundo de investimento tradicional, pode investir em ações, obrigações, matérias-primas ou outros ativos.