Com a rápida aproximação da época festiva, é tempo de começar a decidir o que fazer para surpreender as pessoas especiais na sua vida. Todos sabemos que comprar presentes para outras pessoas (e até para si próprio) pode, por vezes, ser difícil. Mas, e quando se quer passar do aborrecido perfume e meias, para algo mais divertido e íntimo? É aí que entra o nosso guia de presentes.

Como se sabe, os signos do Zodíaco são atribuídos a diferentes traços de personalidade, mas sabia que também revelam muito sobre a nossa vida amorosa? Não é de admirar que exista um brinquedo sexual para cada signo do Zodíaco.

A Satisfyer, marca líder de bem-estar sexual, ajuda-nos a encontrar o presente ideal para uma pessoa especial. Que brinquedo se adequa perfeitamente ao destinatário sortudo e às características do seu horóscopo?

Capricórnio (22 de dezembro - 20 de janeiro)

Os capricornianos são muito virados para os seus objetivos e têm grandes expectativas em relação ao seu próprio desempenho. Também são bons a assumir a liderança e adoram rir-se de si próprios. Trazem consigo muita paciência e vivem segundo o lema: a viagem é mais importante do que o destino.

O brinquedo unissexo perfeito para Capricórnios é o Satisfyer Endless Joy. As funções deste produto são quase infinitas: estimula simultaneamente o clitóris e os testículos e pode ser colocado por cima ou à volta do pénis. Com as mais de 100 combinações de vibração, pode estimular todo o corpo e explorar o ponto G, por inserção.

Aquário (21 de janeiro - 19 de fevereiro)

O signo do zodíaco Aquário mergulha em criatividade e gosta de tudo o que é marcante e especial. Os aquarianos adoram variedade e têm um lado rebelde, também na cama.

O brinquedo sexual perfeito para os aquarianos é o Satisfyer Endless Fun, que tem mais de 33 possibilidades de aplicação diferentes. A cabeça rotativa de 180 graus será certamente capaz de eliminar o tédio durante aventuras a solo ou a dois. Com 100 níveis de vibração diferentes e 3 motores potentes traz excitação e variedade à sua vida amorosa.

Peixes (20 de fevereiro - 20 de março)

Peixes é o signo mais sensível e empático do zodíaco. Nas relações, apreciam o romance e gostam de o viver em brincadeiras a solo.

Para as mulheres do signo Peixes, o Satisfyer Sugar Rush é perfeito. Corresponde, visualmente, a um desenho de um peixe brincalhão. Este brinquedo adorável é de cor pastel e pequeno, mas muito poderoso! Dois motores intensos estimulam o clitóris com uma combinação de ondas de pressão e vibração.

Peixes, de todos os géneros, divertir-se-ão muito com o Satisfyer Sweet Seal. Este vibrador anal roxo encanta com o seu motor potente e 12 níveis de vibração. Com um desenho ergonómico, a forma oval e a ponta volumosa - é a vibração perfeita para estimulação anal e massagens prolongadas da próstata. Para alguma diversão extra, pode controlar o Sweet Seal com a aplicação gratuita Satisfyer Connect, disponível para Android e iOS, através do seu smartphone.

Carneiro (21 de março - 20 de abril)

Os Carneiros são aventureiros e apaixonados; gostam de assumir a liderança tanto na cama como na vida quotidiana. Uma boa parte de si é feita de impulsividade e espontaneidade, que também gostam de viver na sua vida amorosa. Os Carneiros, auto confiantes, sabem exatamente o que querem e como alcançar os seus objetivos.

O vibrador unissexo Satisfyer Heat Climax foi ergonomicamente concebido para caber na sua mão na perfeição, aquece a temperatura corporal até 39 °C - que fará o fluxo de sangue fluir durante as suas aventuras! Uma vez que é um brinquedo para todos os géneros, pode ser utilizado tanto analmente como vaginalmente. Além de poder ser controlado pela aplicação gratuita, Satisfyer Connect, é também à prova de àgua (IPX7), e, por isso, pode ser utilizado na banheira - quer esteja a brincar sozinho ou a aventurar-se num clima de casal.

Touro (21 de abril - 20 de maio)

O Touro é o bon vivant entre os signos do zodíaco, por isso, não é de admirar que tenham uma propensão para preliminares prolongados e aventuras a solo. Os Touro são verdadeiros sedutores e, não só gostam de viver isto nas relações, como também beneficiam das suas próprias capacidades sedutoras. Não é só o seu companheiro que beneficiará das suas capacidades práticas, os taurinos adoram mimar-se.

Com o Satisfyer Men One, os homens taurinos podem desfrutar de aventuras individuais extra agradáveis: graças ao regulador de pressão interno, o aperto pode ser determinado individualmente. O Men One está pronto quando quiser: não importa se o quer usar no quarto ou na casa de banho, sendo que o brinquedo é à prova de água (IPX7).

Para uma taurina, o Satisfyer Pro 2 é o brinquedo ideal para experimentar aventuras prolongadas. Também à prova de água, devido à inovadora tecnologia Air Pulse e às 11 intensidades de onda de pressão, pode decidir a força a utilizar.

Gémeos (21 de maio - 21 de junho)

Dizem que os geminianos têm duas caras - bem, quando se trata da sua vida sexual, isso é definitivamente verdade. Por um lado, preferem que a vida sexual seja sensível e romântica, por outro, preferem que seja selvagem e arrojada.

A Satisfyer Elastic Joy é tão flexível como os Gémeos. Este brinquedo criativo pode ser dobrado em diferentes formas: como um vibrador lay-on anel de pénis ou um vibrador de casal. Em virtude da sua ponta estreita, o vibrador é perfeito para principiantes, e pode usufruir dele na água, já que é à prova de água (IPX7). Este brinquedo multifuncional é perfeito para estimulação vaginal ou anal e massajador de próstata.

Caranguejo (22 de junho - 22 de julho)

Os Caranguejos são sensíveis, rebeldes e determinantes. São conhecidos pela natureza atenciosa que dão aos seus parceiros e também a si próprios. São calorosos e têm uma propensão para o romantismo.

O Satisfyer Double Plus, em forma de U, com dois motores potentes, estimula ambos os parceiros a um nível totalmente novo. Com 3 intensidades e 7 ritmos de vibração, este vibrador dar-lhe-á orgasmos impressionantes.

Durante o sexo o eixo inferior é inserido na vagina, enquanto o superior fica bem apertado no clitóris. Com a penetração do pénis, ambos beneficiarão do aperto e da sensação agradável de um conjunto de vibrações com estimulação adicional do ponto G. Se não quiser partilhar o Double Plus, pode também desfrutar sozinha das vibrações intensas.

Leão (23 de julho - 23 de agosto)

Os Leões são apaixonados e verdadeiros vencedores. Anseiam por adoração e querem ser sempre o número um. Auto confiantes e independentes, aliados do amor-próprio, são os amantes perfeitos. O orgasmo do seu companheiro é um pequeno troféu para eles, ao mesmo tempo que valorizam o prazer de se sentirem satisfeitos. Para satisfazer um Leão só precisamos de um Hot Bunny:

O Satisfyer Hot Bunny salta para a sua cama e proporciona-lhe horas intensas debaixo dos cobertores - ou debaixo de água, sendo este vibrador é à prova de água (IPX7). O brinquedo ganha pontos com a sua função de calor intenso, que tem um efeito particularmente relaxante e permite-lhe experimentar a poderosa vibração de forma ainda mais acentuada.

Com a aplicação gratuita Satisfyer Connect, pode até controlar o Hot Bunny através de um smartphone. A aplicação torna possível o seu companheiro controlar o seu orgasmo, não importa em que parte do mundo estejam.

Virgem (24 de agosto - 23 de setembro)

Os Virgens são determinados, desejam a igualdade e são bons comunicadores. A rotina e o tédio são um pesadelo para os virginianos.

Tão determinado como a virgiana, é o Satisfyer Curvy 2. Este brinquedo curvilíneo sabe exatamente o que está a fazer, oferece orgasmo após orgasmo com a famosa função de onda de pressão sem contacto - na cama e dentro de água (IPX7 à prova de água) e é ainda compatível com a aplicação gratuita, Satisfyer Connect App para que possa elevar as suas aventuras ao nível seguinte.

Um divertimento para ambos os sexos é o Satisfyer Game Changer, com a sua ponta cónica e a forma bulbosa. Este brinquedo anal estimula-o de maneira a deixá-lo fora deste mundo. O intuitivo Botão One Touch permite-lhe controlar, convenientemente, os 12 programas diferentes. Uma vez que este vibrador é à prova de água (IPX7), também lhe dará prazer no duche ou na banheira.

Balança (24 de setembro - 23 de outubro)

Balança ama as coisas belas da vida e atribui grande importância à estética. São diplomáticos, criativos e de mente aberta. Isto também se reflete na sua luxuosa vida amorosa, sendo que rapidamente se entusiasmam com novas práticas e brinquedos invulgares.

Para satisfazer o seu sentido de estética, o Satisfyer Cotton Candy é o brinquedo perfeito. Não só parece deliciosamente bom, como pode realmente dar muito prazer graças aos seus 2 motores controláveis separadamente. A cabeça cabe confortavelmente à volta do clitóris e conta com 11 ondas de pressão e 12 programas de vibração.

Tal como a estética, é o Satisfyer Deep Diver, que agrada aos Balanças masculinos. Este brinquedo vibra de forma particularmente potente e intensa e é especialmente fácil de inserir, mérito da sua estrutura angular esférica. É à prova de água (IPX7) e oferece orgasmos inimagináveis, mesmo durante um banho relaxante.

Escorpião (24 de outubro - 22 de novembro)

Os escorpiões pertencem aos signos dominantes do zodíaco. Vivem e amam muito intensamente (também a eles próprios), e são fãs da consistência e do planeamento. A paixão percorre todas as áreas da sua vida e, especialmente, na vida amorosa. Dois brinquedos Satisfyer asseguram que as coisas aquecem para este signo ardente e ousado do zodíaco:

O Satisfyer Heated Thrill é perfeito para estimular o ponto G. O calor faz subir o seu fluxo sanguíneo e relaxa os músculos, enquanto as poderosas vibrações transportam-na para o verdadeiro climax. A Satisfyer Heated Thrill também pode ser controlada via smartphone com a aplicação gratuita Satisfyer Connect App.

O Satisfyer Men Heat Vibration permite a estimulação máxima da glande e dá aos escorpiões masculinos uma sensação autêntica de estarem envolvidos no calor durante as aventuras a solo. Uma temperatura de até 40 °C assegura que as coisas realmente aquecem. Ambos os brinquedos são à prova de água (IPX7) e proporcionam-lhe momentos sensuais na banheira, se desejar.

Sagitário (23 de novembro - 21 de dezembro)

Os sagitarianos estão a transbordar de energia. Lutam pelo autodesenvolvimento livre e não gostam de monotonia, por isso são também muito experimentais na cama e na diversidade do amor. Ficam rapidamente entusiasmados com coisas novas e marcam pontos em todas as áreas com a sua generosidade.

O Satisfyer Double Wand-er oferece uma generosa estimulação e muito espaço para a experimentação. O brinquedo é extra-grande e é o ajudante perfeito para mimar todo o seu corpo. Levar o vibrador para a banheira é uma ótima ideia e a cabeça pode ser trocada para que possa brincar com o acessório do ponto G ou a clássica cabeça de massagem. O silicone amigo do corpo acaricia suavemente a sua pele e proporciona-lhe aventuras sensuais a solo ou a dois. Este brinquedo também pode ser controlado com a aplicação gratuita Satisfyer Connect que lhe permite desfrutar o momento ao máximo.