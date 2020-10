Em certas ocasiões, devido a diversos fatores, é necessário remodelar ou reduzir o clítoris. Habitualmente, esta intervenção é realizada quando o órgão está deformado e provoca mal-estar. No caso de idades avançadas, o objetivo passa por rejuvenescer a sua aparência. Podem ser realizados dois tipos de intervenção. Uma é a redução do clítoris excessivamente grande, intervenção que se efetua mediante uma série de incisões, com o objetivo de que este se possa deslocar para trás ou para o interior.

A segunda intervenção que se realiza sobre esta zona é a exposição do clítoris oculto, através de um lifting, um procedimento que consiste na redução da pele que envolve o mesmo. "A grande maioria das cirurgias ao clítoris corresponde à hipertrofia de revestimento", esclarece Biscaia Fraga. "Esta intervenção consiste em diminuir o revestimento porque ele está praticamente todo tapado", explica o cirurgião plástico. Ambas as intervenções são realizadas com anestesia loco-regional.

A intervenção, já muito requisitada em Portugal, dura, em média, entre 40 a 60 minutos. Os resultados são, geralmente, "muito satisfatórios", garante. Muitas mulheres passam a desfrutar de melhores relações sexuais, assim como uma qualidade de vida superior. "Esta cirurgia implica uma componente funcional porque interfere diretamente com o prazer da paciente", revela ainda Biscaia Fraga. Em média, em Portugal, um procedimento cirúrgico deste tipo custa entre 2.000 € a 2.500 €.