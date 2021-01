As gripes, tosse e constipações são muito fáceis de tratar em casa. Existem várias plantas com propriedades medicinais expetorantes, antivirais, antimicrobianas e por aí fora… Começarei pela mais célebre e mais utilizada no mundo inteiro, sendo conhecida como uma verdadeira panaceia, devido à sua forte ação antiviral, antimicrobiana e antibiótica. O seu uso ultrapassa as fronteiras culinárias.

Aliás, é na cozinha onde podemos encontrar a nossa melhor farmácia. Refiro-me ao alho (Allium sativum). Além de o podermos utilizar em variadíssimos pratos, podemos também ingeri-lo em forma de cápsulas, gotas ou xaropes. Mas existem outros ingredientes a ter em conta nestas alturas. Estes são os preparados caseiros a que podem recorrer:

1. Xarope de mel e alho

Comece por picar ou esmagar entre quatro a cinco dentes de alho num frasco de mel de 250 gramas. Mexa com uma colher de pau, envolvendo bem. Deixar o alho a macerar no mel e vá tomando três colheres de sopa deste xarope por dia. Pode também usar este mel na confeção de molhos para saladas.

O mel escuro e amargo, como o de urze, de castanheiro ou de medronho, é mais eficaz na confeção destes elixires. Prefira também o mel de origem biológico, pois os méis cujas colmeias foram tratadas com produtos químicos muitas vezes já trazem antibióticos na sua composição.

2. Xarope de cebola e nabo, rábano ou cenoura

Numa tigela, coloque uma cebola média cortada em rodelas, junte um nabo biológico ralado ou uma cenoura ou um rábano. Cubra com açúcar amarelo mascavado. Espere até que todo o açúcar se tenha liquidificado, um processo que habitualmente demora cerca de cinco horas.

Coe de seguida, espremendo bem os ingredientes. Guarde num frasco onde poderá juntar uma gota de óleo essencial de tomilho e outra de eucalipto. Deve tomar cerca de três colheres de sopa por dia.

3. Xarope de pinheiro e eucalipto

Numa tigela, misture cerca de três folhas de eucalipto, cortadas em pequenos pedaços. Adicione 10 colheres de agulhas de pinheiro finamente picadas e quatro colheres de pequenas pinhas ou rebentos. Cubra com açúcar amarelo e adicione 10 colheres de água. Deixe ferver em lume brando durante uma hora ou em banho-maria três horas.

De seguida, coe o preparado obtido e tome cerca de três colheres de chá por dia. Pode também juntar este xarope ao de cebola. O eucalipto e o pinheiro entram na composição de quase todos os xaropes e rebuçados comerciais antitússicos, expetorantes e desinfetantes das vias respiratórias.

4. Xarope de folha de piteira

Este é um remédio caseiro tradicional muito usado em várias zonas do país para tratar sobretudo tosses agudas incluindo tosse convulsa. Comece por abrir com cuidado uma folha suculenta de piteira (Opuntia sp), com a ajuda de um garfo e uma faca e depois de lhe ter retirado os picos. Essas folhas são, na verdade, falsas folhas a que se dá o nome de cladódio ou caule transformado.

Uma vez aberta a folha, espalha-se açúcar amarelo em ambos os lados, tipo sanduíche. Volte a fechar, apertando ambas as partes com um cordel. Faça um buraco no topo, ate aí um fio e pendure para que comece a escorrer uma baba feita da seiva da planta com o açúcar. Não se deve esquecer de colocar por baixo um recipiente para recolha deste xarope, que será tomado também três vezes ao dia, uma colher de sopa.

5. Xarope de figo

Para o confecionar, deve ferver 125 gramas de figos secos num litro de água durante cerca de uma hora em lume brando. Tome três a quatro colheres de sopa por dia deste xarope, que é excelente como expetorante e fortificante do tecido pulmonar. É ainda muito rico em ferro e outros sais minerais, sendo recomendado a desportistas, crianças e pessoas convalescentes.

6. Água de alho

Não é propriamente um xarope mas tem iguamente uma ação benéfica para o organismo, sendo por isso outra das mezinhas a que deve recorrer para prevenir estas e outras doenças. Para a preparar, comece por colocar um dente de alho picado a macerar num copo de água durante a noite. Pela manhã, em jejum, deve beber essa água como prevenção de gripes e constipações. Este preparado caseiro fortalece o sistema imunitário em todas as épocas do ano.

Texto: Fernanda Botelho