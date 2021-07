É muito comum, sobretudo nos períodos de maior calor. Trata-se da acumulação de líquido que passa das veias para o exterior, invadindo o(s) espaço(s) intercelular(es) e provocando inchaço na zona afetada. A retenção de líquidos é um transtorno metabólico que consiste na acumulação de água no organismo, normalmente nas pernas, no abdómen e/ou nas mãos, provocando um edema, um inchaço que se torna desconfortável. O problema manifesta-se quando o nível de líquidos no organismo ultrapassa os 75%.

Causas

A retenção de líquidos, uma das causas para o aumento do peso na balança, deve-se a um desequilíbrio no sistema hormonal que regula o nível de líquido presente no corpo. Pode ser causado por um excesso de sal na alimentação e/ou por um défice de proteínas. Estas macromoléculas fazem com que o fígado produza albumina, uma substância que evita a acumulação de líquidos. Pode ser ainda causada pela escassez de nutrientes como o magnésio, o potássio e os ácidos gordos ómega-3 e ómega-6 e vitaminas como a C e a B6.

Sintomas

Inchaço, cãibras, fraqueza, palpitações e mal-estar são, por norma, os mais comuns. Também pode ocorrer queda de cabelo e alergias. Unhas quebradiças e tónus muscular debilitado são outros dos possíveis sintomas da retenção de líquidos.

Tratamentos

Para combater a retenção de líquidos, aconselha-se uma mudança dos hábitos alimentares, com uma dieta rica em proteínas. Além de carne de aves, peixes e legumes, deve integrar frutos secos, verduras e frutas. A água é essencial. Tenha ainda cuidado com o sal. Muita da culpa do excesso de sódio na alimentação que fazemos é da responsabilidade da comida rápida, a chamada fast food. No entanto, deve também evitar os alimentos pré-cozinhados produzidos industrialmente, o queijo, os snacks e os enchidos.

Procure reduzir o seu consumo e, se não os conseguir evitar, escolha os que têm pouco sal. O desequilíbrio hormonal que provoca a retenção de líquidos também pode ter origem nas doenças cardiovasculares, na gravidez, no síndrome pré-menstrual, em alterações que possam ocorrer no fígado ou nos rins e/ou ainda nalguns fármacos. Por isso, em caso de situação de retenção de líquidos prolongada, é importante que seja o médico que o acompanha a determinar qual o melhor tratamento a seguir para a combater.