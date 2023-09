Os tratamentos oncológicos podem causar alterações da imagem pessoal que, por vezes, têm impacto a nível psicológico e emocional. É nesse contexto que o autocuidado surge como o papel-chave na gestão da doença. "Eu tinha a certeza que a partir do momento que me visse ao espelho, me achasse bonita e fosse capaz de me mostrar ao mundo, que seria muito mais fácil este caminho", admite Beatriz Viegas, que foi recentemente diagnosticada com um cancro da mama, e que é fundadora da revista Onco Glam e do projeto solidário Lady dos Laços.

Durante este episódio da segunda temporada do podcast "Oncologia no Ar", Cristina Pereirinha, diagnosticada aos 34 anos com um tumor da mama, diz que fez uma pesquisa que a ajudou a manter estratégias de autocuidado. "Tentei pesquisar ferramentas que me pudessem ajudar e foi com essa pesquisa que me muni", recorda a também fundadora da Onco Glam. "A Onco Glam surgiu como esse guia e essa ajuda prática para que as mulheres que passam por esta doença possam ter informação ao seu dispor de uma maneira fácil e verosímil", mencionou a também autora da página Madame Pereirinha.

Já Inês Carneiro, formadora da Pierre Fabre e responsável pela iniciativa Skin & Cancer da Avène em Portugal, conta que "o projeto tem como objetivo aliviar e reduzir os efeitos adversos dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia na pele", algo que considera fundamental na luta contra o cancro.

O podcast 'Oncologia no Ar' pretende ser um momento de conversa intimista entre convidados com diferentes histórias de vida e percursos profissionais.

Será um espaço de partilha de experiências, mas também de transmissão de informação importante para doentes oncológicos, os seus cuidadores e familiares mas também para a população em geral.

