A lombalgia, vulgarmente conhecida por dores nas costas, carateriza-se por uma tensão ou desconforto na região lombar inferior, com ou sem irradiação para os membros inferiores. Estima-se que perto de 80% das pessoas tenham pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da sua vida, que pode ser causada por uma doença da coluna, como é o caso da osteoporose, por um acidente, esforço, más posturas, entre outras causas.

Existem três tipos de lombalgia: a lombalgia aguda, que ocorre quando a dor intensa surge subitamente e tem uma duração máxima de 6 semanas; a lombalgia subaguda, em que a dor permanece entre 6 a 12 semanas; e a lombalgia crónica, na qual a dor se agrava e tem uma duração superior a 12 semanas.

Fatores de risco e prevenção

O local de trabalho é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das lombalgias. Existem profissões que implicam um esforço físico elevado, sobretudo na carga de objetos pesados. Por outro, a maioria das profissões implicam estar sentado em frente a uma secretária pelo menos oito horas por dia, de forma contínua, o que aumenta a propensão para a adoção de posturas pouco corretas para a saúde da coluna.

A acrescentar a estes fatores estão ainda o stress relacionado com o trabalho, a ansiedade, a depressão, o processo de envelhecimento, o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo.

O primeiro passo para combater uma lombalgia é a sua prevenção. Apesar de não conseguirmos evitar na totalidade o seu aparecimento, é possível reduzir o risco através da correção dos seguintes fatores: adotar uma alimentação saudável, por forma a controlar o seu peso; praticar atividade física regularmente; fazer exercícios que ajudem a fortalecer a musculatura vertebral; e não fumar.

Já no local de trabalho, deverá mudar alguns comportamentos e corrigir a postura.

ThermaCare Faixas Térmicas Faixas térmicas terapêuticas, concebidas para o alívio da dor muscular e das articulações. - Em material suave, com ingredientes naturais (ferro, carvão, sal e água), para uma ação termal; - Suave e confortável, aquece quanto em contacto com o ar e proporcionam conforto e alívio através do calor; - Fácil de usar, cómodo, discreto, fino e sem cheiro; - Formato específico, adaptável às diferentes zonas do corpo; - Ideal para dores musculares, de articulações, mas também para situações de cansaço e tensão muscular e esforço excessivo, distensões e entorses Mais informações aqui.

Oito conselhos para evitar lombalgias

- Evite carregar com pesos muito elevados e, quando tiver de mover objetos pousados no chão, opte por fletir as pernas ao invés de dobrar as costas;

- Quando está sentado, mantenha a coluna direita e encostada às costas da cadeira, sem esquecer que os pés devem estar pousados no chão e os joelhos deverão estar fletidos num ângulo de 90°;

- Se trabalha com um computador, coloque o monitor ao nível dos olhos e à distância do comprimento do braço;

- Coloque o teclado e o rato perto de si, assim como outros objetos que utiliza com frequência;

- Se tiver de trabalhar e falar ao telefone em simultâneo, use um par de auscultadores ou auriculares, de modo a evitar segurar o telemóvel ou telefone;

- Para evitar estar na mesma posição durante muito tempo, levante-se a cada hora, e aproveite para fazer alguns alongamentos;

- No caso das mulheres, evite ao máximo a utilização de calçado com salto alto;

- Quando caminhar, mantenha a cabeça e o tronco direitos e distribua o peso de igual forma pelas duas pernas.

O que deve fazer para aliviar as dores?