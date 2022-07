Todos sabemos o que é a 'síndrome pós-férias' quando somos invadidos por aquele sentimento de apatia, desânimo e tristeza que nos acomete quando os merecidos dias de descanso terminam. Geralmente este estado de letargia e alguma falta de alegria tende a desaparecer em menos de duas semanas, mas enquanto está instalado por ser altamente nocivo para o sono.

A 'síndrome pós-férias' pode manifestar-se com sintomas como tristeza, irritabilidade, cansaço, dificuldade para dormir ou falta de apetite. Mas existem soluções eficazes. Tome nota destas dicas:

Reflita sobre o que pode mudar

É normal que o regresso à rotina e às obrigações não seja uma situação particularmente excitante se tivermos em conta que estamos a sair de um período de descontração. Mas o desânimo e a ansiedade podem aumentar se a vida cotidiana e o trabalho forem insatisfatórios. Nesses casos, talvez seja hora de fazer uma reflexão vital e considerar a possibilidade de fazer alguma mudança, seja mudar de trabalho, seja diminuir a sua intensidade. É importante que o seu dia a dia lhe dê prazer para poder ter noites tranquilas.

Peça ajuda

Ser mãe ou pai de família não é tarefa fácil. No regresso ao dia a dia no pós-ferias, pode ser extremamente difícil lidar com as crianças que estiveram durante os dias de descanso menos regradas e com rotinas de sono alteradas. Vá conversando com as crianças sobre a necessidade de voltar às rotinas habituais antes da retoma da normalidade. Se achar conveniente, peça ajuda aos avós ou familiares próximos para aqueles primeiros dias de regresso ao trabalho.

Seja brando consigo mesmo

Voltar à rotina de forma suave e progressiva costuma ser uma boa forma de retomar o trabalho sem um choque de realidades - entre o dolce far niente e a labuta profissional. Por isso, retome as obrigações aos poucos, agendando as atividades com antecedência e evite sobrecargas nos primeiros dias. Tal vai ajudá-lo a diminuir o stress sentido e a chegar ao final do dia tranquilo, algo essencial para uma boa noite de sono.

Aquilea Sono Forte® é um produto desenvolvido para favorecer um sono de qualidade, graças à sua fórmula num inovador comprimido com três camadas, especialmente estudado para que os seus ingredientes sejam libertados à medida que são necessários. Primeira camada é rapidamente libertada para iniciar o sono graças à sua composição contendo melatonina e também vitaminas B6 e D, para além de piperina que ajuda na absorção destes ingredientes.

Segunda camada, com Grifónia, Papoila da Califórnia e Passiflora, é libertada durante a noite para ajudar a reduzir os despertares noturnos

Terceira camada é libertada continuamente ao longo de toda a noite, com Valeriana e Erva-Cidreira, contribuindo para o relaxamento total do corpo de forma a obter um sono profundo e reparador, toda a noite. Este suplemento alimentar é um poderoso aliado para dormir bem e acordar como novo. Saiba mais aqui.

Pense em tomar um suplemento natural

Se sofre de algum dos sintomas acima indicados - tristeza, irritabilidade, cansaço, dificuldade para dormir ou falta de apetite - pense em adicionar um suplemento natural à sua rotina alimentar. Os produtos naturais são excelentes aliados de um sono reparador.

Faça do sono um momento importante

Dormimos um terço das nossas vidas e, por isso, não nos pode passar pela cabeça descurar a qualidade destas horas de descanso. Para ter uma boa noite de sono, o cérebro precisa de 2 a 3 horas para se ir desligando de atividades mais cognitivas, ligadas à execução de tarefas, como o trabalho ou a utilização de aparelhos eletrónicos. Portanto, não transforme o seu quarto no seu segundo escritório: assim que estiver nos seus aposentos, 'desligue' o modo trabalho e concentre-se em tudo o que pode fazer para dormir melhor. Não use equipamentos eletrónicos e evite a televisão. Faça atividades que o relaxem, como uma leitura breve, antes de dormir.

Faça exercício físico

Assim que as férias terminarem é altamente aconselhável que volte a fazer exercício físico o mais cedo possível, pois tal ajuda-o a libertar endorfinas que aumentam a sensação de bem-estar e melhoram o humor. Volte ao ginásio, à piscina ou aposte nas suas atividades físicas preferidas, e lembre-se que o exercício deve ser feito preferencialmente três a quatro horas antes de dormir.

Ajuste a alimentação

Aproveite este período para alguns dias de 'desintoxicação'. A ideia é 'limpar' o corpo dos excessos do verão. Aumente o consumo de frutas e legumes e evite o álcool, doces e gorduras. Esta mudança gradual ajudá-lo-á a aumentar a sensação de bem-estar.

Evite os maus pensamentos e medite

A atitude também conta, e muito, no temido retorno ao trabalho. Evite pensamentos negativos e viva o presente. Valorize tudo o que tem - nem que seja o fim das férias, porque afinal teve-as - e comece a pensar nos próximos fins de semana prolongados que poderá usufruir. Planeie bem esses dias e ajuste o seu calendário às suas necessidades. Se ainda assim se sentir demasiado perdido, medite ou pratique ioga. Tal ajudá-lo-á a viver o presente e, com isso, evitar sentimentos depressivos e ansiogénicos, tão inimigos de noites tranquilas.

Aventure-se numa atividade nova

Se o ioga não é para si, experimente algo novo: seja um desporto que nunca praticou, um grupo de discussão sobre um tema que valoriza ou um grupo de voluntariado. Sentir-se útil, ativo e participativo é extremamente protetor da saúde mental e da satisfação pessoal. Tal vai ajudá-lo a chegar ao final do dia com uma sensação de dever cumprido, algo que certamente vai ajudá-lo a mergulhar num sono profundo e reparador.

