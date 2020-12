Conhecido como a época dos excessos, o Natal deve celebrar-se com alguns cuidados em casa de pessoas com diabetes. E, este ano, devido à pandemia da COVID-19, os cuidados devem ser redobrados.

Para alertar para a importância de uma alimentação saudável e uma postura de prevenção contra o contágio do novo coronavírus, a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) partilha os principais conselhos essenciais para ter em conta durante este período.

Como tal, a solução para controlar a diabetes não passa por evitar ocasiões especiais, como o Natal, mas ter cuidados.

A APDP deixa alguns conselhos a ter em conta durante este período:

1. Opte por cozinhar os pratos e doces em casa. Desta forma poderá saber mais facilmente o que come e o seu impacto na glicemia;

2. Substitua alguns ingredientes e ajuste os métodos culinários ao cozinhar os pratos típicos. Uma ceia de Natal mais saudável pode ser composta por pratos tradicionais e com o mesmo aspeto e sabor, mas com menos calorias.

Optar pelo leite e iogurtes magros, não deixar que os alimentos fritos absorvam muito óleo e reduzir a quantidade de açúcar das receitas são algumas das possibilidades;

3. Controle a quantidade de comida e calcule os hidratos de carbono que ingere. O controlo dos hidratos de carbono é uma ferramenta fundamental, visto que os hidratos de carbono são o principal nutriente com efeito na glicemia após a refeição.

Um método cada vez mais utilizado em pessoas com diabetes tipo 1, com esquemas de insulina intensivos, nos quais a dose de insulina de ação rápida é ajustada de acordo com a quantidade de hidratos de carbono de cada refeição.

A associação disponibiliza as tabelas AQUI.

4. Pode comer um doce sem que a glicemia fique desnivelada. A estratégia é muito simples: num dia especial, como o de Natal, pode eliminar ou reduzir outros hidratos de carbono de uma refeição, como o pão, as batatas, o arroz ou a massa, para conseguir incluir um doce. O ideal será fazê-lo se tiver um controlo aceitável da diabetes e apenas poucas vezes;

5. Evite ir comendo enquanto cozinha. Este hábito impede o controlo da quantidade de comida ingerida;

6. Faça caminhadas, dance ou faça outra atividade física mesmo durante a quadra festiva. Em conjunto com a alimentação saudável, a atividade física faz parte do tratamento das pessoas com diabetes;

7. Faça as compras com antecedência. Desta forma, terá tempo para fazer uma lista dos pratos e doces que vai confecionar, comprando apenas aquilo de que necessita.

As recomendações não ficam por aqui. Num ano marcado pela pandemia, os cuidados deverão passar também pela prevenção do contágio pela COVID-19.

Desde o distanciamento físico, evitando estar com a família alargada muito tempo em espaços fechados, ao uso de máscaras, a APDP reforça que, em caso de infeção por COVID-19, deverá continuar a tomar a medicação para a diabetes, sem nunca interromper o tratamento com insulina, fazer a recolha dos dados de glicemia de quatro em quatro horas, beber mais líquidos para evitar a desidratação, e verificar a temperatura diariamente, de manhã e à noite.

A associação tem ainda disponível um manual de apoio para as pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 e seus cuidadores com as principais normas e recomendações durante este período.

Linha de apoio Diabetes disponível todos os dias, entre as 9h e as 17 horas, através do número 213 816 161.