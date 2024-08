“No verão, com as temperaturas mais elevadas, é necessário manter uma rotina de controlo da doença, especialmente para as crianças que veem o seu dia a dia alterado devido ao fim das aulas. Por isso, é fundamental seguir alguns cuidados durante esta época”, alerta João Filipe Raposo, Diretor Clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).

A APDP alerta para os cuidados a ter e recomenda cinco estratégias importantes para ajudar os pais das crianças com diabetes tipo 1 a manterem uma rotina, mesmo durante as férias:

1. A hidratação é fundamental

O risco de desidratação no verão cresce significativamente, por isso, é crucial beber bastante água ao longo do dia. As bebidas açucaradas devem ser evitadas, pois podem aumentar rapidamente os níveis de glicose no sangue. Uma boa prática é ter sempre uma garrafa de água por perto;

2. Cuidados com a insulina

Durante o verão, é importante ter atenção ao armazenamento da insulina, pois é sensível ao calor e pode perder a sua eficácia se estiver exposta a temperaturas elevadas. É recomendado armazenar a insulina em locais frescos e, se necessário, utilizar bolsas térmicas para transportá-la. Além disso, deve evitar deixar o medicamento em carros ou ambientes muito quentes;

3. Aumentar a frequência da monitorização da glicemia

A mudança da rotina no verão pode alterar a forma como o corpo metaboliza a glicose, tornando-o mais suscetível a hipoglicemias ou hiperglicemias. Por isso, é aconselhável monitorizar os níveis de glicose com mais frequência. Atividades físicas ao ar livre, como natação, caminhadas ou jogos, podem causar oscilações nos níveis de glicose, exigindo ajustes nas doses de insulina;

4. Escolhas alimentares saudáveis

É muito importante aproveitar aquilo que o verão oferece a nível de variedade de frutas frescas e refeições leves. Lanches saudáveis, como iogurte natural, nozes e saladas frescas, são boas opções para manter a energia e a glicemia estáveis ao longo do dia;

5. Cuidados com a pele

Durante o verão é fundamental aplicar protetor solar de proteção máxima e evitar a exposição ao sol durante muitas horas.