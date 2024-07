“A prevenção é essencial para garantir que os casos de demência em pessoas com diabetes não aumentam drasticamente ao longo dos anos. Por isso, devem ser adotados comportamentos, no dia-a-dia da pessoa com diabetes, que ajudam a prevenir a demência e a cuidar da saúde em geral”, explica José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).

Para ajudar a manter a função cerebral e a combater o declínio cognitivo, “é importante apostar numa dieta rica em vitaminas D, B6 e B12, folato e alimentos nutritivos, bem como hábitos que levem a uma vida socialmente ativa. Também a prática de exercício físico e mental, como jogos de memória, são comportamentos que devem fazer parte da rotina de uma pessoa com diabetes de forma a prevenir o aparecimento de demência”, reforça José Manuel Boavida.

O risco de demência aumenta consoante o tempo que passou desde que a pessoa desenvolveu diabetes e a gravidade desta, pelo que é importante garantir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado desde o início.

Estudos demonstraram que a diabetes pode ser um fator de risco para vários tipos de demência, como a vascular e a doença de Alzheimer. “Isto acontece porque os mesmos problemas cardiovasculares que aumentam o risco de diabetes tipo 2 contribuem também para o risco de demência. Exemplo disto, é o facto de a glicemia descontrolada poder causar danos nos vasos sanguíneos, incluindo os que afetam o cérebro, contribuindo para um declínio cognitivo acelerado”, revela José Manuel Boavida.

Importa relembrar que as doenças que afetam o desempenho cognitivo e comportamental afetam cada vez mais a sociedade, sendo essencial reforçar a necessidade de medidas de prevenção e acompanhamento.

Fundada em 1926, a APDP é a associação de pessoas com diabetes mais antiga do mundo. Com cerca de 28 mil associados, desenvolve a sua atividade na luta contra a diabetes e no apoio à pessoa com esta doença, tendo sempre como meta a integração das pessoas com diabetes enquanto elementos ativos na sociedade.