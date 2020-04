A pandemia não interrompe as outras doenças que continuam a manifestar-se. A recomendação de permanecer em casa pode inibir as pessoas de pedir ajuda ou atrasar esse pedido de ajuda e ficar “à espera que passe”. Em caso de sintomas suspeitos de situações cardíacas agudas - dor no peito, falta de ar aguda ou perda da consciência - ligue o 112, com o o faria antes da pandemia. O INEM tem equipas que podem atuar de imediato se surgir uma complicação e o levarão para setores seguros dos serviços de urgência. se sentir que algo não está bem consigo.

Preocupa-nos a diminuição que tem havido de urgências cardíacas porque elas não desapareceram: nalguns casos corre mal e a pessoa descompensa e pode mesmo morrer; noutros a situação pode evoluir para crónica mas com sequelas que podem comprometer a qualidade de vida e mesmo a sobrevivência a médio prazo.

Nas situações crónicas é muito importante manter o contacto com o cardiologia ou equipa de saúde, de forma a avaliar a evolução clínica e evitar agravamentos. Nestas, além da vigência de peso e de tomar rigorosamente os medicamentos prescritos, é muito importante uma alimentação saudável, com pouco sal e tentar fazer algum exercício, mesmo em casa.

4. Siga as recomendações gerais da DGS

Não deve sair de casa, mas se por motivos de força maior tiver que o fazer, é obrigatório que use uma máscara. Deve fazer uma lavagem repetida das mãos com gel alcoólico ou com água e sabão, mesmo estando em casa, e obrigatória ao sair e sempre que vem da rua. Quando receber compras é essencial que também lave os alimentos, bem como as embalagens laváveis.

Por fim, e talvez a mais difícil, é fundamental que evite o contacto físico com os seus familiares ou amigos. As crianças, felizmente são pouco afetadas pelo vírus mas podem ser portadores e transmiti-lo, embora se sintam em perfeita saúde. Não esqueçam!

Estas e outras dúvidas foram esclarecidas no webinar da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca no passado dia 23 de abril. Se não teve a oportunidade de assistir à sessão de esclarecimento em direto, pode vê-la em qualquer altura, bastando para tal aceder ao Facebook da AADIC, onde o vídeo da sessão está disponível.

As recomendações são do médico Victor Gil, especialista em Cardiologia e presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.