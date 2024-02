Durante a prática de atividade física intensa, independentemente do objetivo ou do desporto, os músculos, ligamentos e tendões são sujeitos a esforços, por vezes excessivos e inadequados, pelo que o risco de lesões é uma realidade.

Existem alguns cuidados básicos, para prevenir a fadiga muscular e lesões, e contribuir para um melhor desempenho.

A alimentação é uma peça fundamental, deve ser variada e energeticamente adequada.

A alimentação é uma peça fundamental, deve ser variada e energeticamente adequada. No entanto, nem sempre é possível garantir o aporte de nutrientes e vitaminas essenciais, por isso, em certos casos, a suplementação pode ser uma mais-valia.



O novo Centrum Movimento & Força é um suplemento alimentar com vitaminas, minerais e extrato de Boswellia, para adultos, especificamente formulado para os ossos, músculos, cartilagens e tecido conjuntivo, contribuindo para a mobilidade.

Além da alimentação, também a hidratação assume especial importância em desportistas devido ao aumento da transpiração durante a prática desportiva. O composição de água nas células do músculo tem sido associado à força muscular, capacidade funcional e risco (ou não) de fragilidade, assim, quem pratica desporto deve assegurar uma hidratação ao longo do dia, mas principalmente durante e após o exercício.

Também os sais minerais e algumas vitaminas são fundamentais para um bom desempenho e uma boa recuperação. Desta forma, após o exercício, para a ajudar à reposição da perda de fluidos e de sais, pode recorrer-se a bebidas de reidratação e/ou ao consumo de alimentos salgados na refeição seguinte.

A recuperação muscular é, aliás, um ponto de grande importância para que não haja sequelas da atividade física.

Nesse campo, VoltaNatura pode ser uma grande ajuda. Este gel à base de plantas naturais, e aplicação tópica (na pele), atua através da sua tripla ação natural que acalma, refresca e alivia músculos tensos e cansados depois de um esforço físico.

Se, mesmo assim, acontecer uma lesão, pode recorrer a medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos de saúde, disponíveis na sua farmácia, sempre com o aconselhamento do seu farmacêutico.

