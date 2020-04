O nome desta doença deriva do grego. A palavra art significa articulação e itis corresponde a inflamação. Esta patologia consiste numa inflamação articular que pode ser gerada por uma infeção, um depósito de cristais microscópicos que se soltam do sangue e atingem as articulações, como é o caso da gota com os cristais de ácido úrico. Para além disso, a artrite também pode, nalguns casos, ser desencadeada por mecanismos autoimunes complicados.

É o que acontece no caso da artrite reumatoide, uma das mais comuns. Em Portugal, existem, segundo as estimativas das autoridades oficiais, cerca de 70.000 doentes diagnosticados com artrite reumatoide, numa proporção de três a quatro vezes mais mulheres do que homens, em média. Apesar de não ser uma doença hereditária, alguns genes são responsáveis por uma maior tendência para desenvolver a patologia e por torná-la ainda mais grave do que é.

Para além disso, muitos pacientes não sentem qualquer tipo de melhoria com os fármacos habituais. Além dos adultos, a Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas (LPCDR) diz que uma em cada 1.000 crianças poderá, no futuro, desenvolver artrite idiopática juvenil. "Devidamente tratadas, cerca de 50% das crianças com doença reumática crónica atinge a idade adulta sem limitações articulares significativas", garante, contudo, este organismo.

As principais causas

Estas são as mais comuns:

- Infeção

Geralmente causada por bactérias ou vírus. É possível que um germe, ao qual quase toda a gente está exposta, faça com que o sistema imunológico reaja de forma anormal em indivíduos mais susceptíveis a contrair artrite reumatóide.

- Doença autoimune

O sistema imunitário, que tem uma ação protetora, reage contra o próprio organismo, por achar que uma parte dele é estranha, causando inflamação e consequente dano. Com a propagação da inflamação, e caso esta não seja controlada atempadamente e de forma consistente, surge o desgaste e deterioração geral das articulações.

Os sintomas mais comuns