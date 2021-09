As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 40% dos óbitos que ocorrem em Portugal. Quando as artérias ficam obstruídas com placas de gordura, ocorre uma diminuição ou, nalguns casos, até mesmo ausência do fluxo sanguíneo que pode provocar diferentes problemas cardiovasculares, uma situação que deve a todo o custo evitar. As consequências mais conhecidas são a angina de peito e o enfarte do miocárdio mas, para além do coração, existem outros órgãos que podem ser atingidos.

É, por exemplo, o caso do cérebro e dos rins. Por todas estas razões, estas patologias, muito comuns, devem ser tratadas conscientemente e prevenidas no quotidiano. Para além da medicina tradicional, a fitoterapia, baseada nos benefícios das plantas naturais, pode ser muito útil na prevenção de algumas doenças. Um pouco por todo o mundo, são muitos os especialistas que a recomendam. Descubra, de seguida, o que deve ingerir no dia a dia para se proteger do que ameaça a sua saúde cardiovascular.

1. Chá verde

Quando os níveis de colesterol no sangue sobem mais do que o que é considerado saudável, as artérias vão ficando obstruídas, dificultando a circulação e podendo levar à ocorrência de um enfarte ou angina de peito. Caracterizada pelo excesso de colesterol em circulação no sangue, a hipercolesterolemia não apresenta sintomas, pelo que os seus valores devem ser monitorizados regularmente através de análises, para evitar o desenvolvimento de doenças coronárias.

Como explica Pedro Lôbo do Vale, médico de clínica geral, "as análises realizadas para aferição dos valores de colesterol indicarão a quantidade de colesterol total, de colesterol LDL [o mau] e de colesterol HDL [o bom], que circulam no sangue". Graças ao seu conteúdo elevado de catequinas, que evitam que as gorduras se agarrem às paredes das artérias, o chá verde é muito útil para combater o colesterol.

Para além disso, esta bebida, muito apreciada em território nacional, reduz a concentração de glicose no sangue, beneficiando em caso de diabetes, outro dos grandes fatores de risco das doenças cardiovasculares. Deve tomá-lo sob a forma de infusão, uma colher de sobremesa de folhas secas por chávena, várias vezes ao dia", recomenda. "O seu uso deve ser moderado em caso de ansiedade, hipertensão arterial e úlcera gastroduodenal", adverte, no entanto, o especialista.

2. Folhas de oliveira