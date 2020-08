São o novo acessório de proteção pessoal. Tornaram-se obrigatórias em todo o mundo para travar a propagação da pandemia viral de COVID-19 que, a partir da China, se disseminou pelo planeta em 2020 mas, apesar da muita informação que tem vindo a ser divulgada ao longo dos últimos meses, ainda há quem as utilize mal. Alguns erros podem reduzir, em muito, a sua eficácia, alertam os profissionais de saúde. Descubra, de seguida, alguns dos principais comportamentos a evitar aquando da sua utilização.

1. Pulverizar a máscara com álcool ou desinfetante

Molhar a sua máscara com estes produtos vai reduzir a capacidade de filtragem. Os vapores do álcool e do desinfetante permanecem no tecido por um período de tempo prolongado, mesmo após as lavagens, podendo vir a irritar as vias aéreas superiores, especialmente no caso de quem sofre de doenças respiratórias crónicas, como é o caso da asma. As autoridades recomendam que se lavem na máquina com um detergente de roupa comum a uma temperatura de 60º C durante, pelo menos, 30 minutos.

2. Pousar a máscara em qualquer lado

Pousar a máscara em qualquer lado é outro erro. O ideal, quando a retira, com o cuidado de não tocar no seu interior, é guardá-la num dos invólucros ou numa das bolsas para o efeito que encontra no mercado. Após a utilização, as máscaras de uso único devem ser imediatamente descartadas. Se for reutilizáveis, devem ser lavadas. Em nenhuma circunstância, deverá encostá-la a alguma coisa ou colocá-la na carteira, sobre a mesa ou o balcão do café ou no móvel de entrada assim que entra em casa.

3. Colocar a máscara de forma incorreta