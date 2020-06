Mexa-se, fuja do calor, evite as gorduras saturadas, o sal e o álcool, ingira mais antioxidantes e, como é óbvio, apague o cigarro. Estes são alguns dos truques para que os seus cinco litros de sangue fluam livremente. Varizes, flebites, pernas inchadas, cansaço, dores, sensação de peso são alguns dos efeitos indiretos da má circulação de retorno, aquela que flui pelas suas veias em direção ao seu coração.

Estas desordens, na maioria dos casos não são graves mas, sim, todavia, incómodas. No entanto, se não forem tratadas a tempo, podem originar complicações de maior gravidade e reduzir a qualidade de vida. Quando as deficiências circulatórias afetam as artérias, que levam o sangue do coração para o resto do corpo, as consequências podem ser ainda piores, como advertem os especialistas.

Nestes casos, a redução do fluxo sanguíneo é devida aos depósitos de colesterol, gorduras e outras substâncias que aderem às paredes dos vasos (aterosclerose), produzindo afeções coronárias. Mais incómodos no verão, por causa do calor, os problemas de circulação são, muitas vezes, esquecidos durante o inverno. Não caia nesse erro e siga estas simples, mas eficazes medidas para evitar a má circulação.

1. Vista roupa cómoda

As peças de roupa que comprimem os músculos das pernas (como as ligas ou cintas), apertam a cintura (como os cintos justos) ou mesmo os sapatos apertados, funcionam como torniquetes, dificultando a circulação. Também não é aconselhável usar tamanhos abaixo do seu para dissimular os quilos a mais, nem sutiãs com aros que comprimam o peito, para o fazer sobressair. Se usar mochila, não a ajuste demasiado e tire-a de vez em quando para descansar.

2. Coma mais fibras

Favorecem o trânsito intestinal, o que evita o aumento de pressão abdominal, a debilitação das paredes das veias e da parede do cólon, reduzindo o risco de sofrer de prisão de ventre, varizes e hemorroidas e a acumulação de toxinas no sangue. As frutas secas e frescas, as leguminosas, as verduras e hortaliças, os cereais e alimentos integrais são grandes aliados dos intestinos. Se seguir a regra de ingerir cinco porções diárias de vegetais, não lhe vai faltar fibra.

3. Ponha um cadeado no saleiro

O excesso de sódio não é só contra-indicado em pessoas com hipertensão arterial. Também favorece a retenção de líquidos, obrigando o coração, o fígado e os rins a trabalharem acima das suas possibilidades, fomentando problemas circulatórios. Evite as conservas, sopas de pacote, molhos, bolachas, enchidos, queijos curados, carnes e peixes salgados ou fumados e pré-cozinhados. As ervas aromáticas são excelentes substitutas do sal.

4. Levante as pernas para cima