Pode não gostar da textura ou do sabor de uma maçã com casca, mas há boas razões para não se livrar dela. Comer a maçã com casca é mais saudável, não antes de uma lavagem cuidadosa. Fique a saber porquê!

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram